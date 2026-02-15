Víctimas de Atalayas insisten en que se impute al Consistorio

Familiares de algunas de las víctimas fallecidas en el incendio de las discotecas de Murcia en octubre de 2023 han anunciado que recurrirán la decisión de la jueza que investiga el caso de archivar las actuaciones contra el Ayuntamiento de Murcia, puesto que consideran que la inacción de la administración fue clave en el trágico desenlace del siniestro.

Así lo ha confirmado a EFE el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de varios de los fallecidos en el incendio. El letrado ha asegurado que las víctimas se sienten «indignadas» por la decisión de la jueza de no investigar a los funcionarios municipales.

En un auto publicado este viernes, la instructora confirma el procesamiento por posibles delitos de homicidio imprudente de los tres responsables de la discoteca Teatre, donde se inició el fuego, el del DJ que organizaba una fiesta en esa discoteca y del propietario de la máquina de fuegos fríos que pudo originar el incendio mortal.

Procesa además al ingeniero técnico que proyectó la división en dos de la nave que compartían las salas, y el responsable de Fonda Milagros, donde fallecieron las víctimas, en este caso, por un delito contra los derechos de los trabajadores, pero excluye de la investigación por presunta prevaricación administrativa a los técnicos municipales, como pedían las víctimas.

Según el abogado, la propia magistrada reconoce en su auto que se cometieron numerosas irregularidades administrativas, ya que las salas estuvieron funcionando con una sola licencia a pesar de ser dos negocios diferentes, y se mantuvieron abiertas aún teniendo una orden de cese de actividad en vigor.

Las deficiencias en materia de seguridad y de evacuación de las discotecas eran también conocidas por la administración que, según el letrado, no hizo nada para impedir esa situación. «El espacio concreto en el que se produjeron las muertes coincide precisamente con el foco de las irregularidades administrativas detectadas, cuya supervisión, fiscalización y control correspondían legalmente al Ayuntamiento como órgano competente en materia de licencias, inspección y disciplina urbanística y de actividades», ha subrayado.

En ese sentido, ha insistido en que el Ayuntamiento capitalino era responsable de controlar la situación de las discotecas y de impedir su actividad.

Además, el letrado ha considerado «prematuro» archivar la causa porque no se han practicado diligencias concretas sobre los funcionarios y responsables municipales implicados en este caso, y ha acusado a la jueza de impedir a las acusaciones incluso formular preguntas durante la fase de instrucción relacionadas con la actuación municipal, por lo que no se ha podido hacer una investigación «exhaustiva y rigurosa» a este respecto.

El letrado ha insistido en que interpondrá los recursos legalmente procedentes «con el fin de que se revise la decisión adoptada y se garantice una depuración completa de todas las posibles responsabilidades, sin exclusiones anticipadas».

«La ciudadanía merece una investigación íntegra que analice todas las actuaciones, también las administrativas, cuando éstas guardan una conexión directa con el resultado producido», ha concluido.