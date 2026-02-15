Patrimonio
El temporal de viento ahonda en el estado de ruina de la casa de Antonete Gálvez en Torreagüera
Las rachas de aire han derribado unas paredes de madera de un campo improvisado de airsoft anexo al inmueble protegido
El temporal de viento que mantuvo al municipio en alerta naranja a casi toda la Región de Murcia dejando rachas de más de 100 km/hora ha incidido en el ruinoso estado de la casa del revolucionario Antonete Gálvez en la pedanía murciana de Torreagüera. El aire ha derribado unas paredes de madera de un campo improvisado de airsoft-una actividad que simula combate con réplicas de armas reales-, ubicado junto al histórico inmueble.
La vivienda de Gálvez, además de ser un edificio público, se encuentra protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia, que extiende también la protección al entorno del inmueble y las palmeras que se ubican en la finca. También cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).
Sin embargo, siguen sin ejecutarse obras para su conservación de manera adecuada, por lo que el inmueble continúa en la lista roja del patrimonio de la asociación Hispania Nostra por el "estado de ruina y el abandono del edificio consentido por las administraciones públicas y los propietarios de este inmueble".
Según el portavoz de la asociación Bicihuerta de la localidad, Raúl Jiménez, "la Policía Local visitó la zona en mayo para realizar una inspección y un informe para comprobar si las instalaciones de airsoft cuentan con los permisos pertinentes y si se ajustaba a la normativa del PGOU sobre patrimonio protegido y licencias". Desde entonces señala que "no han vuelto a tener noticias".
Además, el reglamento de la Federación Española de Airsoft estipula que para que un campo de juego esté permitido debe contar con la autorización del dueño de la propiedad, por lo que el Ayuntamiento de Murcia es la entidad que debe autorizar la construcción y la obtención de los permisos.
