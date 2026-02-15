Cine al aire libre y eventos culturales en el anfiteatro del Parque Metropolitano

Las obras para construir el Parque Metropolitano Oeste empezarán en las próximas semanas, después de que el alcalde de la ciudad, José Ballesta, firmase el pasado lunes los contratos con las empresas adjudicatarias del proyecto.

Y, en la primera fase de ejecución, se concentran los principales espacios de ocio para los murcianos, como el anfiteatro natural que albergará eventos culturales y una de las pantallas de cine al aire libre más grandes del país, adelantaron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción.

El parque, en su desarrollo completo, superará los 208.000 metros cuadrados de superficie total y se convertirá en el más grande del municipio, con una inversión global de 6,3 millones de euros entre los dos contratos de obras. Los acuerdos conceden un plazo de ejecución de un año, por lo que el parque debería estar concluido a inicios de 2027.

Espacios de ocio

El Parque Metropolitano Oeste "incorpora una ordenación pensada para concentrar actividad y atraer público mediante espacios específicamente diseñados para programación cultural y dinamización social", matizaron desde el Consistorio.

Así, en el extremo sur del jardín se ubicará una plaza de acceso que funcionará como punto de encuentro y distribución de visitantes. Este espacio estará conectado con zonas estanciales y de sombra.

Como pieza principal, el proyecto incluye un anfiteatro natural empotrado en el terreno, concebido para albergar eventos culturales y actividades al aire libre, con una grada integrada para favorecer la visibilidad.

El jardín tendrá un área circular con árboles para acoger actos, casetas y ‘foodtrucks’

Junto a este núcleo, se habilitará un área circular con árboles prevista para usos temporales, que permitirá instalar de forma organizada elementos al evento (por ejemplo, 'foodtrucks' y casetas en jornadas puntuales), espacio que ampliará la capacidad del espacio para acoger eventos y concentraciones sin interferir con los recorridos principales.

Además, el jardín contará con una de las pantallas de cine al aire libre más grande de España, que funcionará también en el anfiteatro natural.

Paisaje de huerta y ribera

El Parque Metropolitano Oeste incorpora también una estrategia de renaturalización orientada a reconstruir un paisaje de huerta y ribera. Así, se creará un bosque fluvial con más de 800 árboles de gran porte —entre ellos, álamos, plátanos de sombra, fresnos, cipreses, prunus, limoneros, olivos y palmeras datileras—, que aportará sombra al espacio.

A esta plantación se suma la incorporación de más de 5.000 especies de arbustos, seleccionadas dentro del ámbito fluvial, mediterráneo y de la huerta murciana, con especies como lavanda, laurel, salvia, romero, mirto, retama, rosáceas, sauco, zarzas y tarays, "que impregnarán el ambiente de los olores de la huerta", resaltó el Ayuntamiento.

Además, se llevará a cabo la renaturalización de más de 800 metros cuadrados de talud de ribera con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climatológicas del municipio.

En paralelo, el proyecto incorpora un sistema urbano de drenaje sostenible para la gestión del agua de lluvia, basado en parterres y huertos inundables (jardines de lluvia), cunetas vegetadas asociadas a los ejes peatonales y un lago naturalizado que actúa como embalse retenedor, con el objetivo de captar e infiltrar en origen la mayor parte de las lluvias.

El proyecto incorpora un sistema urbano de drenaje basado en parterres y huertos inundables

El agua se integra además como elemento estructural del parque mediante la incorporación de ocho fuentes ornamentales, regaderas vinculadas al trazado de la acequia y zonas de agua pisable, y la construcción de un lago naturalizado de aproximadamente 800 metros cuadrados. En conjunto, todos estos elementos sumarán más de 1.800 metros cuadrados de lámina de agua.

Parque infantil

El área de juegos del parque -que ya desgranó este diario- fue concebida "como la mayor y más completa del municipio, tanto por su escala como por la variedad de experiencias de juego", explica el equipo de Gobierno local. El espacio se configura como "un recorrido temático abierto" inspirado en inventores e inventoras vinculados a la Región de Murcia.

Destaca una gran estructura de juego inspirada en el autogiro de Juan de la Cierva, que alcanza los 15 metros de altura, y actúa como epicentro de los más de 100 elementos de juego que componen el área infantil a través de plataformas y toboganes.

El área de juegos se organiza en tres ámbitos diferenciados: un primer ámbito de mayor intensidad y altura centrado en el autogiro y los juegos de mayor complejidad; un segundo ámbito de exploración, interacción y recorrido asociado a los distintos inventos; y un tercer ámbito de carácter más tranquilo, destinado a juegos de menor intensidad, descanso y acompañamiento, lo que permite "atender a distintos rangos de edad y perfiles de uso", explicaron desde la Glorieta.

El diseño del parque infantil incorpora criterios avanzados de accesibilidad universal, con accesos adaptados al elemento central, juegos a cota cero, plataformas y paneles interactivos utilizables desde silla de ruedas, así como un itinerario accesible continuo que conecta todo el espacio de juego con el resto del parque.

Asimismo, más de la mitad de la superficie del área infantil contará con sombra mediante la combinación de árboles, estructuras y los propios elementos de juego.

El parque incorporará también servicios como sistemas de conteo de visitantes, monitorización ambiental, videovigilancia antivandálica integrada en la red municipal, conectividad wifi y señalización accesible mediante tecnología NaviLens.

Desde el Ayuntamiento subrayaron que el proyecto se enmarca en la estrategia 'Murcia Río' y amplía el sistema de espacios públicos vinculados al río y dando continuidad física a ámbitos ya consolidados como el paseo fluvial, la Alameda del Malecón y el Jardín de las Cuatro Piedras.

Al mismo tiempo, ayudará a conectar los barrios del oeste y el centro urbano con senderos peatonales, carriles bici y viales de servicio de baja intensidad.

Un nuevo pipicán con carrera de obstáculos

El Parque Metropolitano acogerá, junto a un ecosistema de palmeral, un pipicán, o zona de esparcimiento para perros, que contará con fuentes para los animales y juegos de agility, una competición canina de habilidad y destreza basada en un recorrido de obstáculos como vallas, saltos, túneles, zonas de contacto como la empalizada, pasarelas, balancines y ruedas, entre otros elementos.

Así, el municipio de Murcia amplía la llamada red municipal ZECA, que suma ya más de 54 zonas habilitadas para mascotas en parques y jardines del casco urbano y las pedanías, explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, a este diario, quien también aseguro que "el objetivo es seguir ampliando y mejorando estos espacios para ofrecer servicios de calidad a los dueños de mascotas y al conjunto de la ciudadanía".

El área estará localizada en la app ‘Tu Murcia’, que permite informar de incidencias

Desde el Consistorio resaltaron que en este pipicán, "diseñado con materiales de calidad y pensado tanto para el disfrute de las mascotas como para la comodidad de sus dueños", los animales podrán jugar, socializar y hacer ejercicio dentro de un entorno seguro y adaptado.

Además, esta iniciativa se suma a otros proyectos municipales que han incorporado herramientas digitales para facilitar la localización y el uso de estas zonas, como el menú específico en la app ‘Tu Murcia’, que permite consultar la ubicación de todos los espacios para mascotas que hay en el municipio.

Noticias relacionadas

Además, esta herramienta digital permite conocer las características de las diversas áreas para mascotas y reportar incidencias o necesidades de mantenimiento en tiempo real. "Estas zonas forman parte de un modelo de ciudad que favorece la convivencia, la limpieza y la seguridad en todos los barrios y pedanías", concluyó el edil del ramo.