Este eterno bar de Murcia "con verdadera comida de la huerta" cumple 100 años

Una guerra civil, una dictadura, una pandemia y varias crisis económicas... De todo eso ha sido testigo el eterno bar murciano Los Zagales, que este año se hacen centenarios. Cien años lleva la taberna alimentando al murciano hambriento que se acerca a Polo de Medina, número 4.

En pleno corazón de Murcia, a escasos metros de la Catedral, fue fundado en 1926 y ya va por la cuarta generación de familiares sirviendo las mejores tapas murcianas. Actualmente, se encuentra regentado por Carmen Bastida y su hermana.

Interior del bar Los Zagales de Murcia, / Marcial Guillén

"Vamos a donde los zagales"

La historia comienza con una migración. El bisabuelo de Carmen, José Bernal Segado, vino desde Cartagena hasta la capital: "Él tenía un local y este bar pertenecía a otro señor que se lo acabó alquilando. Pero él no podía encargarse solo del sitio, así que decidió meter a trabajar a sus hijos", el abuelo de Carmen y su hermano. Ambos eran menores de edad, uno tenía 10 y el otro 15 años.

En aquella época, en los alrededores de la catedral todos los jueves se montaba un mercado. A este acudían todos los huertanos de la zona para vender su mercancía. Cuando el trabajo estaba hecho, acostumbraban a concluir la jornada tomándose algo. Es ahí dónde entra este bar, que quedaba justo al lado del mercado. Así que los mercaderes decían: "Vamos a donde los zagales...", refiriéndose a los jóvenes hosteleros. Y de ahí quedó el nombre.

"Un bar de toda la vida por menos de 14 euros"

Desde que existen las redes sociales este bar ha estado referenciado por todos los creadores de contenido que han querido promocionar la gastronomía murciana. "Si buscas un sitio tradicional, con buen ambiente, comida casera y precios que ya no se ven… apunta este nombre: Los Zagales", dice una de estas publicaciones.

Se trata de un local que se llena todos los días y que por muy poco puedes salir rodando. Los tanques de cerveza, por ejemplo, están a 3.50 euros, o las croquetas, que están a dos por 4 euros. La tapa de michirones, a 4.20. El típico postre murciano, el paparajote te sale a 3 euros la unidad.

Un solete de la Guía Repsol

La guía gastronómica Repsol concedió en su momento un solete al bar Los Zagales en 2024. Esta distinción no equivale a los conocidos soles, que anualmente otorga la entidad impulsora de estos reconocimientos: los soletes no premian a restaurantes de alta cocina, sino que se entregan a locales que se diferencian por su esencia auténtica, sitios casuales que sorprenden con su "producto, servicio y personalidad".