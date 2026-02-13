Pabellones y pistas deportivas de las pedanías de Murcia aseguran la limpieza y mantenimiento con un nuevo contrato

Las instalaciones deportivas de las pedanías de Murcia aseguran la limpieza y mantenimiento con el nuevo contrato, adjudicado por un importe global de 3,6 millones de euros. Así lo anunció la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno local celebrada este viernes.

El acuerdo, dividido en cuatro lotes, integra en un único servicio la limpieza y mantenimiento de pistas de pádel y tenis, campos de fútbol y pabellones de pedanías. El plazo de duración será de un año, con posibilidad de prórroga anual por un período máximo de cuatro años adicionales.

El contrato experimenta un incremento que roza los 880.000 euros respecto a los contratos anteriores, lo que supone un 141,68 por ciento más.

Las instalaciones deportivas incluidas en el contrato se destinan al desarrollo de diferentes actividades deportivas, tanto federadas como de escuelas municipales de deporte base, entre ellas fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y gimnasia rítmica. Asimismo, son utilizadas en horario escolar por distintos centros educativos de las pedanías. En total, más de 16.000 personas hacen uso semanalmente de estas instalaciones.

Lotes

El primer lote, adjudicado a la mercantil Construcciones Urdecon S.A. por un importe de 1.504.347,61 euros, incluye el campo de béisbol de Algezares y los campos de fútbol de Alquerías, Beniaján, Casillas/Monteagudo, Churra, Cobatillas, El Esparragal, Espinardo, Los Garres, Guadalupe, Javalí Nuevo, Llano de Brujas, El Puntal, El Raal, Los Ramos, San José de la Vega, Torreagüera y Zeneta.

El segundo, adjudicado a la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L. por un importe de 896.069 euros, comprende el campo de fútbol de Sangonera la Verde, tanto el de césped natural -incluido el campo anexo- como el de césped artificial; el polideportivo y campo de fútbol El Palmar II, que incluye pistas de pádel, fútbol 8 y nuevas pistas de tenis y pickleball; el campo de rugby de La Raya; y los campos de fútbol de Barqueros, Corvera, Patiño, Puebla de Soto, Rincón de Seca, Sangonera la Seca y Sucina.

En cuanto al tercer lote, adjudicado a Construcciones Urdecon S.A. por un importe de 664.757 euros, engloba los pabellones de Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, El Esparragal y Cabezo de Torres, así como el campo de fútbol de Cabezo de Torres, el pabellón Urban de Espinardo y las pistas de pádel de Espinardo.

El cuarto y último lote, adjudicado a Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L. por un importe de 551.329 euros, incluye los pabellones de Los Martínez del Puerto -que incorpora pistas de pádel-, Sucina, San Ginés, La Albatalía -que también incluye pistas de pádel-, Avileses y Valladolises.