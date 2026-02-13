Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia sexual MurciaDengue MurciaLínea Cartagena-ChinchillaOla siberiana MurciaVuelta Ciciclista
instagramlinkedin

Acuerdo

Pabellones y pistas deportivas de las pedanías de Murcia aseguran la limpieza y mantenimiento con un nuevo contrato

El acuerdo supone una inversión global de 3,6 millones de euros y supone un incremento que roza los 880.000 euros respecto a los anteriores

El campo de fútbol de Beniaján es uno de los espacios que abarca el contrato.

El campo de fútbol de Beniaján es uno de los espacios que abarca el contrato. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las instalaciones deportivas de las pedanías de Murcia aseguran la limpieza y mantenimiento con el nuevo contrato, adjudicado por un importe global de 3,6 millones de euros. Así lo anunció la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno local celebrada este viernes.

El acuerdo, dividido en cuatro lotes, integra en un único servicio la limpieza y mantenimiento de pistas de pádel y tenis, campos de fútbol y pabellones de pedanías. El plazo de duración será de un año, con posibilidad de prórroga anual por un período máximo de cuatro años adicionales.

El contrato experimenta un incremento que roza los 880.000 euros respecto a los contratos anteriores, lo que supone un 141,68 por ciento más.

Las instalaciones deportivas incluidas en el contrato se destinan al desarrollo de diferentes actividades deportivas, tanto federadas como de escuelas municipales de deporte base, entre ellas fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y gimnasia rítmica. Asimismo, son utilizadas en horario escolar por distintos centros educativos de las pedanías. En total, más de 16.000 personas hacen uso semanalmente de estas instalaciones.

Lotes

El primer lote, adjudicado a la mercantil Construcciones Urdecon S.A. por un importe de 1.504.347,61 euros, incluye el campo de béisbol de Algezares y los campos de fútbol de Alquerías, Beniaján, Casillas/Monteagudo, Churra, Cobatillas, El Esparragal, Espinardo, Los Garres, Guadalupe, Javalí Nuevo, Llano de Brujas, El Puntal, El Raal, Los Ramos, San José de la Vega, Torreagüera y Zeneta.

El segundo, adjudicado a la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L. por un importe de 896.069 euros, comprende el campo de fútbol de Sangonera la Verde, tanto el de césped natural -incluido el campo anexo- como el de césped artificial; el polideportivo y campo de fútbol El Palmar II, que incluye pistas de pádel, fútbol 8 y nuevas pistas de tenis y pickleball; el campo de rugby de La Raya; y los campos de fútbol de Barqueros, Corvera, Patiño, Puebla de Soto, Rincón de Seca, Sangonera la Seca y Sucina.

En cuanto al tercer lote, adjudicado a Construcciones Urdecon S.A. por un importe de 664.757 euros, engloba los pabellones de Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, El Esparragal y Cabezo de Torres, así como el campo de fútbol de Cabezo de Torres, el pabellón Urban de Espinardo y las pistas de pádel de Espinardo.

Noticias relacionadas

El cuarto y último lote, adjudicado a Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L. por un importe de 551.329 euros, incluye los pabellones de Los Martínez del Puerto -que incorpora pistas de pádel-, Sucina, San Ginés, La Albatalía -que también incluye pistas de pádel-, Avileses y Valladolises.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
  2. 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
  3. El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
  4. Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
  5. Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
  6. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
  7. Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
  8. La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura

Este eterno bar de Murcia "con verdadera comida de la huerta" cumple 100 años

Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego

Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego

Pabellones y pistas deportivas de las pedanías de Murcia aseguran la limpieza y mantenimiento con un nuevo contrato

Pabellones y pistas deportivas de las pedanías de Murcia aseguran la limpieza y mantenimiento con un nuevo contrato

Nuevos aparcamientos, centros municipales y salas de estudio anunciados en 6 pedanías de Murcia

Nuevos aparcamientos, centros municipales y salas de estudio anunciados en 6 pedanías de Murcia

Aguas de Murcia invierte 6,5 millones de euros en las pedanías de Murcia

Aguas de Murcia invierte 6,5 millones de euros en las pedanías de Murcia

Una hamburguesa de arroz de caldero: el nuevo plato inspirado en el Mar Menor que podrás comer en Murcia

Una hamburguesa de arroz de caldero: el nuevo plato inspirado en el Mar Menor que podrás comer en Murcia

Bloqueadas las obras en las carreteras de las pedanías de Murcia hasta verano

Bloqueadas las obras en las carreteras de las pedanías de Murcia hasta verano

Murcia busca su segundo sendero azul

Murcia busca su segundo sendero azul
Tracking Pixel Contents