Nuevos aparcamientos, centros municipales y salas de estudio anunciados en 6 pedanías de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la contratación de seis proyectos, encargados a Urbamusa con un presupuesto global de 3.117.429 euros, para acondicionar parcelas y construir nuevos centros municipales y una sala de estudios en seis pedanías de Murcia.

Así lo anunció el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, tras la Junta de Gobierno local celebrada este viernes, quien resaltó que todos estos proyectos responden a demandas vecinales.

Estas iniciativas se enmarcan en el Plan de Equipamientos e Infraestructuras en Pedanías (PEIP) y "dan respuesta al crecimiento de la población en pedanías y las necesidades vecinales", matiza el Consistorio en un comunicado.

Acondicionamiento de parcelas

En Corvera se acondicionará una parcela de unos 5.300 metros cuadrados que albergará el mercado semanal y servirá también de aparcamiento, así como para realizar actividades sociales y culturales. La parcela contará con vallado perimetral, alumbrado, red de agua, tomas eléctricas y un sistema de drenaje, con una inversión de casi 311.000 euros.

Otra parcela se acondicionará en Churra, de una superficie de casi 4.000 metros cuadrados, que también acogerá el mercado semanal, actividades sociales y culturales y servirá de aparcamiento. Esta actuación, por un importe de poco más de 228.000 euros, era una de las prioridades de la Junta Municipal de la pedanía. Este espacio tendrá vallado perimetral, alumbrado y un sistema de evacuación de aguas.

Infraestructuras

Un nuevo centro municipal se edificará en Santiago El Mayor, con una inyección que roza los 800.000 euros y en una parcela de unos 844 metros cuadrados. El edificio albergará la oficina de la Junta Municipal, un salón de actos y salas de reuniones y talleres.

Asimismo, Los Dolores acogerá también un nuevo centro municipal con sala de exposiciones, cuatro aulas-taller, un salón de actos con capacidad para más de un centenar de personas, aseos y un almacén, que supone una inversión de 907.500 euros.

Por otro lado, se remodelará el centro municipal de Nonduermas con una inyección de poco más 617.000 euros. Con esta actuación se redistribuirán los espacios interiores, se cambiará la cubierta y se mejorará el aislamiento. También se construirá una nueva salida de trasera y un salón de actos y se hará una rampa accesible que permitirá la entrada a la sala de estudio.

Por último, en Santo Ángel se remodelará también el centro municipal para adecuarlo como sala de estudios que podrá acoger hasta 100 plazas. La infraestructura se ubicará en un espacio de unos 200 metros cuadrados en la planta baja del centro municipal pedanía y contará con aseos adaptados, un vestíbulo de acceso y un almacén, por poco más de 254.000 euros.