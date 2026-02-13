Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego

Murcia estrena la primera ordenanza municipal del país dedicada exclusivamente a la protección de una red de riego tradicional, la de la Huerta de Murcia, anunció el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, tras la aprobación del borrador en Junta de Gobierno este viernes, como paso previo a su aprobación inicial en el Pleno del Ayuntamiento.

Tras el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento ha analizado y revisado las alegaciones presentadas y ha incorporado algunas de ellas, aunque sin alterar el núcleo esencial de la norma, explicó el edil, quien también detalló que las alegaciones fueron presentadas por grupos políticos y la comunidad general de regantes, así como asociaciones ecologistas.

La ordenanza pretende "dotar a Murcia de un marco normativo estable, de público conocimiento", y establecer unos criterios de intervención para las obras de mantenimiento, conservación, mejora y modernización de los cauces que constituyen las redes de riego, matiza el Consistorio en un comunicado. Además, se busca simplificar y agilizar los procedimientos.

Medidas

Para el edil, esta ordenanza "es muy completa", pues "afecta tanto a los elementos tradicionales como son los cauces, así como todos los elementos que la rodean". Navarro también explicó que esta nueva norma "complementa al plan general, que solo incluye un artículo muy escueto en el que dice que se mantendrán los cauces y su paisaje original".

El documento se compone de siete artículos que prohíbe el entubamiento y cimbrado de los canales protegidos, con carácter general. Además, regula aspectos como el régimen sancionador, la protección del arbolado de ribera autóctono y el fomento de especies tradicionales -como moreras, almeces o plátanos de sombra-.

Asimismo, se recoge en la ordenanza el mantenimiento de elementos patrimoniales como es el caso de puentes, compuertas, partidores o tablachos, y se hace hincapié en la integración paisajística en zonas verdes y espacios urbanos, con la señalización de los nombres históricos de cada canal.

De igual manera, contempla la colaboración con las comunidades de regantes y la recuperación progresiva de tramos actualmente entubados, en especial en zonas rurales, para devolverles su forma y función original. Se mantendrá, en todo caso, la plataforma natural de la base creando, en la medida de lo posible, pozos de salvamento de fauna cada 50 metros, en caso de corte de agua. Además, se prohíbe la contención de los cauces mediante bloques de hormigón o cualquier otra construcción de materiales precarios.

En materia de seguridad y señalización, en los espacios públicos urbanizados, el cauce se protegerá en todos sus frentes con barandillas de seguridad y los canales serán nombrados con su topónimo oficial, expresa la norma.

Asimismo, en los casos en los que sea imprescindible la construcción de pasos y puentes sobre los canales, estos serán diseñados de manera que se consiga el menor impacto paisajístico posible. De forma general, serán puentes de 5 metros de anchura máxima libre de paso, y se procurará que no haya puentes contiguos a menos de 60 metros de distancia entre ellos.

En la elaboración del documento han participado, entre otros, las principales entidades vinculadas a la Huerta, como son la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia y la Comunidad de Regantes de Churra la Vieja. Asimismo, se realizó una consulta interna a los distintos servicios técnicos y grupos municipales.