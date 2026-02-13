Ballesta evoca un bodegón murciano en la Pitocrónica del Entierro de la Sardina de Murcia

La gala sardinera de este año en el que se conmemora el 175 aniversario del Entierro de la Sardina contó con la participación del alcalde de Murcia, José Ballesta, quien estuvo a cargo la Pitocrónica con un discurso que evocó un bodegón murciano con elementos singulares de Murcia como son el pastel de carne, los paparajotes, la jarra de novia, un chaleco de huertano, así como un capuz y un estante de nazareno.

Además, durante el acto que acogió el Teatro Romea este viernes desde las 20.30 horas también tuvo lugar la presentación oficial del Gran Pez, encarnado este año por el enfermero Francisco Javier Pujante, y de Doña Sardina, a la que este año da vida la diseñadora, DJ, productora y estilista Sita Abellán.

La gala contó con la actuación de la Orquesta del Conservatorio de Murcia, que puso la banda sonora mientras que los niños de la Coral Discantus interpretaron ‘Murcia bonica’ vestidos de sardineros. Y la cantante murciana Ruth Lorenzo puso el broche final al acto al interpretar la canción 'Locos por un pito'.

Discurso

La Pitocrónica pronunciada por el alcalde de Murcia, José Ballesta, fue "una declaración de amor a Murcia y a su gente", resaltan desde el Consistorio, un relato que construyó, escena a escena, "un auténtico bodegón murciano".

"No hay discurso, no hay texto, no hay papeles. Quiero que dejemos correr nuestros sentimientos más íntimos", arrancó el regidor murciano su intervención en el Romea. Y, a partir de ese momento, el alcalde y pitocrónico fue desgranando una crónica de Murcia, a la que describió como "un lugar único en el mundo, indefinible, inexplicable, extraordinario, de una singularidad imprecisa, misteriosa, casi secreta. Y de las gentes que lo habitan, gente normal que hace cosas excepcionales".

Acompañado por proyecciones de la huerta, la Catedral de Murcia, el Segura y de las gentes de la ciudad, Ballesta compuso un 'bodegón vivo' con elementos singulares de Murcia, entre los que destacaron los relativos a los festejos, como fue el caso del chaleco de huertano, así como de un capuz y un estante de nazareno.

No podía faltar en el bodegón murciano la gastronomía, con ejemplos como el pastel de carne y los paparajotes. Aunque también se incluyeron elementos como la jarra de novia, una pieza tradicional de la alfarería de la huerta de Murcia, utilizada históricamente como símbolo de compromiso matrimonial.

El alcalde de Murcia definió a los murcianos como personas a las que "les gustan sus tradiciones y las conservan y transmiten no como una adoración a las cenizas, sino como un avivar el fuego de algo que nos distingue y que debemos pasar a las siguientes generaciones porque en ello va nuestra identidad como pueblo".

Desde la Navidad y los belenes hasta la Semana Santa murciana —“dulce, tierna, sin durezas ni sufrimiento”—, pasando por la Romería de la Fuensanta y el Bando de la Huerta, el relato avanzó hacia el protagonista indiscutible: el Entierro de la Sardina.

"Ser sardinero es una forma muy especial de ser murciano", proclamó el alcalde, tras recibir y ponerse la capa de sardinero. Asimismo, el regidor definió a los sardineros como personas "líricas, generosas, vitalistas, soñadoras y amantes de la familia", una identidad que se renueva cada año cuando "las musas y los dioses bajan del Olimpo para pasear por nuestras calles".

Actuación musical

La actuación de Ruth Lorenzo, con la interpretación de 'Locos por un pito', cerró la gala sardinera que, por primera vez en sus 175 años de historia, se convirtió en un mural vivo del Entierro de la Sardina, pues participaron más de cuarenta personalidades que han ostentado los cargos de Gran Pez, Doña Sardina y Pitocrónico en esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

"No permitamos ni una falta de respeto a nuestra condición de murcianos. Es hora de recuperar definitivamente la confianza en nosotros mismos y afrontar el futuro sin complejos. Es mejor el camino que la posada. Es mejor caminar con experiencia que llegar. La esperanza reside en los sueños, y en el coraje de aquellos que se atreven a convertirlos en realidad", concluyó el alcalde de Murcia la Pitocrónica de esta edición en la que el Entierro de la Sardina conmemora sus 175 años de historia.