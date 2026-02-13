Aguas de Murcia invierte 6,5 millones de euros en las pedanías de Murcia

Aguas de Murcia ha invertido 6,5 millones de euros en las pedanías de Murcia, que han sido el escenario de 32 de los 39 proyectos que se han ejecutado del plan de actuaciones 2024-2027 de la empresa municipal Aguas de Murcia, que engloba un total de 90 iniciativas.

En total, las pedanías reciben más del 50 por ciento de las inversiones de este plan, del que se hizo balance durante la II jornada informativa de este plan de actuaciones, celebrada en el HUB del Cuartel de Artillería, que contó con la participación de los concejales de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro; de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández; y de la directora general de Aguas de Murcia, Inmaculada Serrano, así como cerca de un centenar representantes de las Juntas Municipales.

El Plan, que hasta la fecha ha beneficiado a más de 4.000 viviendas, comercios e industrias, cuenta con una inversión global de más de 22 millones de euros, destinados principalmente a renovación de redes de agua potable, saneamiento, tratamiento del agua y mejoras en sostenibilidad, de los que 12 millones son para pedanías.

Principales actuaciones

Entre las principales inversiones del plan de actuaciones se encuentra la renovación y ampliación de las redes de agua potable y saneamiento, con 11 millones de euros de presupuesto para crear más de 16 kilómetros de redes nuevas en el municipio.

Le sigue el tratamiento de agua, con 3,2 millones de euros, para optimizar procesos operativos en las plantas clave.

También se destina una inversión de más de 3 millones de euros al cumplimiento legal del RD de calidad de agua, con 9 acciones para asegurar la normativa, mejorar la calidad del agua y reducir el impacto ambiental. Y, en materia de sostenibilidad, resalta la instalación de paneles solares con una inversión que ronda el millón de euros.

Durante la jornada también se destacó "el papel de las Juntas Municipales como portavoces clave para detectar las necesidades de los vecinos", indica el Consistorio en un comunicado.

Y, en este marco, el plan de actuaciones cuenta con una partida de 400.000 euros para instalar nuevos imbornales en diferentes pedanías del municipio, y se contabilizan ya 79 elementos de drenaje instalados.

Canales de atención

También se recordaron los canales de atención al cliente de la empresa, que incluye la atención comercial (Teléfonos 968 562 706 / 900 700 808) disponible de lunes a viernes, de 08:00 a 21:00 h, así como la atención de averías e incidencias (Teléfonos 968 278 015 / 900 700 501) un servicio operativo 24 horas, los 365 días del año.

Asimismo, la empresa municipal cuenta con otros canales de contacto como es el WhatsApp (630 277 190) activo de lunes a viernes, de 08:00 a 21:00 h, la web y app móvil, que permiten realizar gestiones como el pago online, la lectura del contador, el cambio de titularidad y la solicitud de cita previa.

Durante la jornada también se presentaron los nuevos materiales de la campaña 'compromiso senior', que ofrece una atención más personalizada y accesible para facilitar las gestiones con la empresa.