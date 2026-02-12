Estas son las actividades por el Medio Año Festero de Moros y Cristianos en Murcia

El Medio Año Festero de Moros y Cristianos desplegará pasacalles y eventos culturales en la ciudad de Murcia desde el 12 de febrero hasta el 8 de marzo, con la gala de elección de las Abanderadas de la Federación y de los Cargos Festeros de este 2026 como broche final de la programación que desgranó en rueda de prensa Aránzazu Arce, presidenta de la Federación desde el 8 de enero, arropada por las 10 candidatas a Abanderada Infantil y Abanderada de la Federación, que participarán en la gala de presentación este mismo jueves a las 20.00 horas en el Teatro Romea.

Este mismo sábado, día de San Valentín, tendrá lugar una cena de gala con la entrega de los premios 'Civitas Murcia' en el Hotel Nelva. Al día siguiente, las candidatas a Abanderada visitarán Terra Natura; el 17 la fábrica de cerveza de Estrella de Levante; y el 18 la base aérea y escuela militar de paracaidismo Méndez Parada.

El 19 de febrero arrancan los actos centrales del Medio Año con 'la voz del festero', que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Circo, seguido de un concierto de música medieval en el karaoke La Gramola.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, recibirá a las candidatas en el Ayuntamiento el 20 de febrero y al día siguiente estas realizarán una convivencia con rutas guiadas por la ciudad de Murcia, organizadas por la Concejalía de Turismo, que partirán desde el centro de interpretación de Madina Mursiya.

Y uno de los principales eventos será la convivencia festera, que se desarrollará el 22 de febrero en el Cuartel de Artillería.

Conferencias

En cuanto a la parte más cultural de la programación, arranca el 26 de febrero a las 20.30 horas en el Moneo con la mesa redonda 'entre la cruz y la media luna: liderazgo femenino en la fiesta'.

Y el 5 de marzo a las 20.00 de la tarde en el Moneo con una conferencia preparada por el cronista de los festejos, José María López: 'Silenciadas y subyugadas: la mujer en el Al-Ándalus, Hispania y Sefarad'.

Broche final

El broche final de los festejos será el 8 de marzo con el pasacalles de las candidatas, que partirá desde la plaza del cardenal Belluga y pasará por la plaza de Hernández Amores, la calle Trapería y la plaza de Santo Domingo, hasta desembocar en la plaza de Julián Romea, donde concluirá el Medio Año con la elección de Abanderadas de la Federación y la proclamación de los cargos festeros de este 2026 a las 20.00 horas.

Los festejos son, además, un motor turístico para el municipio, resaltó, por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés. Y Juan Francisco Martínez Carrasco, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, resaltó que la ciudad de Murcia es el único municipio con 4 fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.