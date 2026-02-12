El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo

El río Segurase despide definitivamente de la caña invasora a su paso por el Meandro del Vivillo en Murcia. Los trabajos de renaturalización en la zona avanzan con una de las principales actuaciones que contempla el proyecto: la instalación de una lámina que impide el rebrote de esta especie vegetal.

Aunque la iniciativa, que supone una inversión de casi 1,2 millones de euros, pretende también reforzar la conexión entre la ciudad, las pedanías y la Huerta, como explicó el alcalde de Murcia, José Ballesta, en su visita a este enclave natural este jueves, acompañado por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Los trabajos que se están desarrollando en estos momentos se centran en la preparación de los taludes y del cauce para instalar una lámina de polietileno de alta densidad en los taludes del lado sur. Esta lámina cubre una superficie total de 12.699 metros cuadrados y se ha colocado en sentido contrario al flujo del agua para impedir el rebrote de la caña común (Arundo donax), una de las especies invasoras más problemáticas del río Segura, pues actúa como barrera física y la elimina desde la raíz.

Al mismo tiempo, esta solución permite "reducir la erosión, la pérdida de suelo y los arrastres durante la ejecución de la obra", y deja el terreno preparado para la posterior revegetación con especies autóctonas de ribera, explica el equipo de Gobierno local en un comunicado.

Entre las actuaciones ya ejecutadas, se encuentran los trabajos de limpieza y desbroce de los taludes, con actuaciones manuales y la retirada de residuos urbanos acumulados en el entorno del meandro.

Desde el inicio de las obras, el pasado mes de noviembre, también se han realizado actuaciones vinculadas a los movimientos de tierra y, de forma paralela, se han desarrollado trabajos selectivos sobre el arbolado existente con el objetivo de favorecer la presencia de especies autóctonas. Así, se han trasplantado cinco palmeras, tres moreras y un ejemplar de taray (Tamarix).

En las próximas semanas, se desarrollarán los trabajos relativos al sistema de riego con la instalación de la red principal y las bocas de riego, y comenzarán las labores para construir los caminos y sendas.

La iniciativa busca revertir las actuaciones de encauzamiento realizadas en la década de los años 80 en el río Segura, que eliminaron varios meandros, entre ellos el del Vivillo, lo que aumentó la velocidad del agua en episodios de crecida y redujo la vegetación de ribera, por lo que estos trabajos ayudarán a reducir la velocidad del agua durante los episodios de lluvias intensas.

La intervención se desarrolla sobre una superficie total de 81.777 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 1.199.237 euros. El proyecto ha sido elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Confederación Hidrográfica del Segura, y está financiado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con los fondos europeos Next Generation.

"Coser el municipio"

Desde el Consistorio explican que esta actuación se enmarca en el proyecto 'Murcia Río II', que "va más allá de la restauración ambiental o de la creación de itinerarios naturales", pues pretende recuperar el río Segura y emplearlo "como hilo conductor para coser el municipio y reforzar la cohesión territorial".

Este proyecto incluye actuaciones como el paseo fluvial, los jardines de las Alamedas y la recuperación de los márgenes del río a su paso por la ciudad. En este contexto, el Parque Metropolitano Oeste, presentado recientemente a la sociedad civil y cuyos trabajos comenzarán próximamente, actuará como "una auténtica bisagra entre la Murcia urbana y la Murcia metropolitana, conectando los barrios del sur y las pedanías con el río Segura y con la Huerta", señalan desde la Glorieta.

Noticias relacionadas

"El objetivo final de todo esto es que todas las pedanías y barrios queden unidas por infraestructuras de calidad y que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", concluyó el alcalde de Murcia.