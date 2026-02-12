Murcia busca su segundo sendero azul

Murcia opta a su segundo sendero azul con el paseo fluvial Río Segura-Contraparada, distinción que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la transición Ecológica.

Ya el año pasado el sendero Río Margen Izquierda de Murcia recibió este galardón y se convirtió en uno de los 30 nuevos senderos distinguidos en la edición de 2025. En este sentido, el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, destacó que "este galardón refleja nuestro compromiso con la conservación del entorno natural y con la promoción de un turismo respetuoso con el medio ambiente, capaz de generar actividad económica y empleo sin renunciar a la protección de nuestros recursos".

Desde su creación en 2011, el programa ha reconocido a un total de 154 senderos galardonados en 129 municipios de 21 provincias y 11 comunidades autónomas.

Recorrido

En cuanto al sendero Paseo Fluvial Río Segura-Contraparada, que podría convertirse en el segundo itinerario del municipio en recibir la Bandera Sendero Azul, es un recorrido de aproximadamente 11.500 metros, se inicia en la explanada del plano de San Francisco y finaliza en el centro medioambiental de la Contraparada.

Cuenta con un ancho medio de 5,5 metros, con zonas peatonales y carril bici en ambos sentidos, y transcurre en plano, algo que unido a las señales adaptadas garantiza su accesibilidad para todo tipo de visitantes.

El itinerario discurre por la Huerta de Murcia y a lo largo del recorrido se encuentran puntos de interés como el entorno del Palacio del Almudí y la Glorieta de España, el Malecón y el Cuartel de Artillería en su tramo más cercano a la ciudad, además de pedanías, acequias y ruedas tradicionales que forman parte de la cultura hidráulica de la Huerta.

Además, el Consistorio señala en un comunicado que "el nuevo itinerario es idóneo para realizar la ruta de los 10.000 pasos recomendada por las autoridades sanitarias, y coincide además con la ruta de Levante del Camino de Caravaca Jubilar, lo que refuerza su atractivo para senderistas y peregrinos".

Asimismo, "es igualmente apto para recorridos ciclistas o en patines, siempre desde el respeto al resto de usuarios y al entorno natural", agrega el escrito.