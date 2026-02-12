Manifestación por el mal olor y las aguas contaminadas en Los Ramos

Los ciudadanos de Los Ramos vuelven a salir a la calle este jueves 12 de febrero para pedir soluciones ante los vertidos de aguas contaminadas que hay cerca de varias viviendas de la localidad, junto al camino del Polvorín de la pedanía murciana.

La cita es a las 18:00 horas en el jardín-parque de Los Ramos, desde donde los participantes marcharán en dirección hacia el camino del Polvorín. La anterior concentración ciudadana se produjo en octubre de 2025, un año después de la denuncia de los residentes de la zona a esta redacción.

Vecinos de la zona informaron a esta redacción de que el lugar en el que "el fuerte olor nauseabundo que se mete en las casas y está en el ambiente" es "el corazón de la vida de la ciudadanía de Los Ramos", pues se encuentra cerca del colegio público Francisco Salzillo, el campo de fútbol y la pista deportiva de la pedanía.

Asimismo, en esa zona operan el centro cultural, el de mayores y el de la mujer, y se ubica también la Iglesia de San Pedro Apóstol, un jardín infantil y la zona del mercado semanal, en la calle Escuelas.

Competencias

"Reclamamos una solución al flujo de aguas cargadas de productos tóxicos que inundan nuestras calles y al mal olor que penetra en nuestras viviendas para que podamos vivir dignamente en Los Ramos, sin comprometer nuestra salud", reza la convocatoria de la manifestación.

Aunque el cartel informativo señala también un informe que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) envió a la Comunidad para pedir la declaración del suelo de la parcela como contaminado y que se realicen actuaciones estipuladas en la normativa de residuos y suelos contaminados. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Salud aseguraron a esta redacción que la Comunidad no tiene competencias en este asunto.

Por su parte, desde el Ayuntamiento indicaron que han actuado "en materia de disciplina urbanística, ordenando la limpieza del solar afectado". Además, operarios de Aguas de Murcia "han intervenido en varias ocasiones y continúan realizando revisiones periódicas y nuevas analíticas para el seguimiento de la evolución", agregaron.

Desde la Junta Municipal de Los Ramos se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura una actuación inmediata y una solución definitiva al problema de los olores en el camino del Polvorín, así como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Por ello, desde el Ayuntamiento de Murcia y la Junta Municipal de Los Ramos exigimos a la Confederación Hidrográfica del Segura una actuación inmediata y una solución definitiva, ya que los vecinos de la pedanía no pueden seguir soportando esta situación", concluyeron desde el equipo de Gobierno local.

Una década de quejas

Los residentes de Los Ramos llevan desde 2015 enviando escritos al Defensor del Pueblo, la Dirección General de Medio Ambiente , el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Segura para pedir una solución, documentos a los que ha tenido acceso esta redacción.

También hay informes de Aguas de Murcia que indican que "el agua de la balsa presenta un elevado grado de toxicidad", con elevadas cantidades de fósforo y azufre, entre otros compuestos. "Los resultados analíticos parecen indicar que el afloramiento de aguas en el terreno puede proceder de aguas estancadas con altos contenidos en sulfatos y restos de tratamientos agrícolas. Eso es perfectamente compatible con agua de riego estancada o agua del subsuelo estancada que ha fermentado", concluye el documento.

"Multas de risa"

Asimismo, los vecinos lamentan la presencia de la estación depuradora de aguas residuales industriales de la mercantil Tana S.A., pegada al campo de fútbol de la pedanía. Aunque los informes realizados descartan que esta actividad sea la causa de los vertidos de aguas contaminadas, los residentes de la zona lamentan el olor que emanan de las instalaciones.

Y un informe realizado por un inspector ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, fechado en 2015, en el que se informa de que la mercantil no tiene autorización para realizar vertidos al dominio público hidráulico, por lo que se le abrió un expediente sancionador con multas que suman unos 450 euros. "Multas que son de risa y, encima, las recurren", apostilló una vecina.