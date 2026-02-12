Un club hípico en Sangonera la Seca busca la legalización después de medio siglo operativo

El club hípico que lleva operativo en Sangonera la Seca desde los años setenta emprende ahora el camino hacia la legalización, aunque busca también ampliar servicios con la construcción de un restaurante.

La petición para regularizar el Club hípico Carrascoy, ubicado en la Vereda de las Palmeras, fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el viernes, cuando salió a información pública y dio inicio el plazo de 20 hábiles para presentar alegaciones. Tras resolver las alegaciones, si se presentan, será competencia de la Comunidad dar el visto bueno al proyecto.

La entidad basa su petición en el interés público de las actividades que desarrollan, como es el caso de la terapia asistida con caballos. Además, por la escuela de hípica -una de las pocas de la Región de Murcia- han pasado deportistas olímpicos, detalla la memoria técnica de la solicitud de regularización, a la que ha tenido acceso esta redacción.

Justificación del interés público

La memoria técnica indica que se solicita realizar la actividad de un club de hípica, sin ánimo de lucro, "como escuela de deportistas, de disciplina terapéutica para caballos, así como centro de actividades multidisciplinares que ayudan al desarrollo infantil y atención temprana con un equipo de psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, logopedas y fisioterapeutas, entre otras actividades que fomentan el deporte y el bienestar social".

Uno de los principales servicios que oferta esta escuela de deportistas es la equinoterapia, una disciplina terapeútica que utiliza al caballo como medio para lograr mejoras físicas, emocionales, cognitivas y sociales en las personas.

Estas actividades potencian el desarrollo emocional, del lenguaje y la comunicación verbal y no verbal, la autorregulación, la estimulación sensorial y la relajación, así como al desarrollo de habilidades psicomotrices, la capacidad adaptativa y autonomía personal y adquisición de normas sociales, enumera la entidad en la solicitud que emitieron.

Escenario de competiciones

El club, federado con licencia federativa, realiza competiciones regionales y nacionales, con especialidad en salto. De hecho, por esta escuela de hípica han pasado deportistas como un subcampeón de Europa de Salto de Obstáculos en categoría juvenil, dos jinetes olímpicos y un jinete en activo situado en los primeros puestos del ranking mundial, indica también la memoria.

En el último año, el club ha contado con 70 deportistas con licencia federativa y en sus instalaciones se han desarrollado 3 concursos territoriales de disciplina de salto de obstáculos, el campeonato de la Región de salto con ponis y el campeonato absoluto de salto de la Región.