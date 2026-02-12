Bloqueadas las obras en las carreteras de las pedanías de Murcia hasta verano

Las obras de mantenimiento en las carreteras de las pedanías de Murcia están paralizadas hasta la puesta en marcha del nuevo contrato, algo que no ocurrirá, por lo menos, hasta el verano. Es la denuncia que hicieron los pedáneos y vocales del PSOE de las Juntas Municipales este jueves en rueda de prensa.

El dinero necesario para la adjudicación del acuerdo, unos 300.000 euros en total, es el que se destinaba a los presupuestos de las Juntas, pero ahora está bloqueado hasta verano, cuando se prevé que estará operativo el contrato.

Y después deberán pasar otros dos o tres meses hasta que se aprueben los planes de seguridad que deben presentar las empresas adjudicatarias, agregó la concejala del Grupo Socialista, Carmen Fructuoso, quien lamentó que los pedáneos y vocales "están solos y desamparados ante un problema que, cada día, va a peor".

"Colapsos" de años

"No aguantamos más, ya no sabemos qué decirle a los vecinos", declaró María Jesús Barquero, alcaldesa pedánea de Javalí Nuevo desde el pasado noviembre. "Explícale a un vecino que, para quitar un pivote caído en su puerta, tiene que esperar 6 meses hasta que el Ayuntamiento firme un contrato", narró Barquero.

En el caso de Javalí Nuevo, se han retenido 32.000 euros para adjudicar el nuevo contrato, matizó la pedánea, quien no considera que con esa cantidad baste para solucionar los desperfectos viarios en la pedanía.

"El Ayuntamiento no señaliza las deficiencias graves", señaló un portavoz del PSOE

Así, Barquero recordó que hay un "colapso de 2 años en la pedanía", que estuvo varios meses sin presidencia en la Junta Municipal. Y llegó al puesto "con un dinero que no se puedo utilizar", pues rememoró que, tras no llegar a buen puerto el anterior contrato de mantenimiento que se anunció, se devolvió a las Juntas un dinero que debían gastar antes del 15 de diciembre, un plazo que impedía gastar el dinero en licitar y adjudicar contratos para realizar arreglos en la vía pública.

Demoras de meses

"La situación en las pedanías es muy grave", declaró, por su parte Matías Miguel Romero, portavoz del PSOE en Beniaján, localidad en la que "el mantenimiento viario no existe", agregó y pasó a enumerar algunos de los desperfectos que persisten desde hace meses o incluso años: más de 6 meses sin reparar dos baches, uno en la avenida del Palmar y otro en el camino que conecta esta pedanía con Puente Tocinos, y dos años sin arreglar un bordillo situado en la avenida Fabián Escribano, el punto desde el que parte el desfile de carnaval, fueron algunos de los ejemplos mencionados.

Beniaján espera desde hace 6 meses la reparación de 2 baches

A esto, se suma que "el Ayuntamiento no está señalizando las deficiencias muy graves", agregó, y las Juntas Municipales no tienen competencia para ello. "La Policía Local puede poner conos, pero la señalización depende de una Concejalía concreta. Es un problema de gestión", sentenció Romero.

Para concluir, el pedáneo de Beniaján explicó que el presupuesto de la Junta del año pasado era de 49.500 euros, pero solo se ejecutaron 23.000 y, además, por los cortos plazos que tuvieron para gastarlos, "se ha destinado a otros cometidos que no son importantes, como comprar bolígrafos, calendarios… no es una opción cuando hay tantas necesidades", declaró.

"Soy como un niño huérfano y abandonado", expresó el alcalde pedáneo de La Raya desde hace 11 años, José Hernández. "Todos los vecinos vienen a darnos sus quejas, que son pequeñas cosas, pero grandes problemas para ellos", explicó el pedáneo, quien lamentó: "sufro el día a día y considero que estoy siendo utilizado por el Ayuntamiento como el que soporta todas las quejas". A esto, se agrega que "no hay material ni técnicos suficientes para arreglar todo lo que hay, y vamos sumando", pues, por ejemplo, los caminos se han deshecho con las lluvias, señaló.

Hernández concluyó que las obras les salían más baratas cuando eran ellos quienes las encargaban directamente a las empresas. Sin embargo, más tarde fue necesario que un técnico municipal realizase una memoria antes de pedir presupuesto para un arreglo, algo que podría demorarse hasta dos meses, pues había dos técnicos -que luego pasaron a ser cuatro- para el más de medio centenar de pedanías que hay en Murcia, localidades que reúnen al 70 por ciento de la población del municipio.