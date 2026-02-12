El Ayuntamiento de Murcia premia a ocho referentes femeninos en el premio ‘Igualdad es Murcia’

El Ayuntamiento de Murcia reconocerá a ocho mujeres murcianas en la III edición del galardón ‘Igualdad es Murcia’, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

Este reconocimiento tiene como objetivo distinguir a mujeres que han destacado de forma sobresaliente en su trayectoria personal o profesional y poner en valor su contribución en distintos ámbitos de la sociedad. Con esta iniciativa, el Consistorio busca fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las esferas sociales y reforzar el papel protagonista femenino en los avances sociales, culturales, científicos y económicos.

La entrega de los galardones tendrá lugar el jueves 5 de marzo de 2026, a las 12.30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, durante el acto institucional organizado con motivo del 8M. Las premiadas han sido seleccionadas por su destacada aportación en ámbitos como la ciencia, la acción social, la cultura, la comunicación, la arquitectura, el deporte, la seguridad ciudadana y el emprendimiento artístico.

El acto institucional del 5 de marzo distinguirá trayectorias destacadas en ciencia, cultura, deporte, comunicación y acción social

Las ocho premiadas

En el ámbito científico, el reconocimiento recae en Lucrecia Acosta Soto, por su trayectoria vinculada a la investigación biomédica y la docencia, consolidándose como referente en el campo de la ciencia.

En Acción Social , la premiada es Teressa Lajarín Ortega , secretaria general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Región de Murcia, cuya labor ha contribuido a visibilizar la discriminación múltiple que sufren mujeres y niñas con discapacidad y a promover su empoderamiento.

, la premiada es , secretaria general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Región de Murcia, cuya labor ha contribuido a visibilizar la discriminación múltiple que sufren mujeres y niñas con discapacidad y a promover su empoderamiento. En Cultura , el galardón es para María Teresa Marín Torres , catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y directora del Museo Salzillo, con una amplia trayectoria en la gestión y promoción del patrimonio cultural.

, el galardón es para , catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y directora del Museo Salzillo, con una amplia trayectoria en la gestión y promoción del patrimonio cultural. En Comunicación , se distingue a Francisca García Sánchez , directora de informativos y editora y presentadora del informativo matinal y del programa ‘Entre Mujeres’, desde donde da visibilidad a los logros y aportaciones de las mujeres murcianas.

, se distingue a , directora de informativos y editora y presentadora del informativo matinal y del programa ‘Entre Mujeres’, desde donde da visibilidad a los logros y aportaciones de las mujeres murcianas. En Arquitectura y Diseño Urbano , el reconocimiento es para María José Peñalver , primera mujer decana del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y con responsabilidades también en el ámbito nacional.

, el reconocimiento es para , primera mujer decana del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y con responsabilidades también en el ámbito nacional. En el ámbito deportivo , el premio recae en Victoria Galindo Contreras , redactora jefe en el diario La Opinión de Murcia, que es pionera en actividades subacuáticas en la Región y miembro de la vocalía de Mujer y Deporte de la federación regional.

, el premio recae en , redactora jefe en el diario La Opinión de Murcia, que es pionera en actividades subacuáticas en la Región y miembro de la vocalía de Mujer y Deporte de la federación regional. En Seguridad Ciudadana , la galardonada es la comandante Cristina Pampliega López , piloto de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio, referente en misiones de salvamento y rescate.

, la galardonada es la comandante , piloto de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio, referente en misiones de salvamento y rescate. Por último, en el ámbito artístico y emprendedor, el reconocimiento es compartido por Nuria Muñoz y Eva Libertad, fundadoras de la productora murciana Nexus CreaFilms, cuya obra ‘Sorda’ ha destacado por su calidad cinematográfica y por abrir un debate sobre género y discapacidad en la industria audiovisual.

La concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, ha señalado que, con este galardón, el Ayuntamiento "reafirma su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, visibilizando referentes femeninos que abren camino y contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva". Asimismo, ha subrayado que reconocer públicamente el talento y la trayectoria de estas mujeres constituye también "una estrategia para combatir las desigualdades estructurales derivadas de estereotipos sociales que aún persisten".

Con esta tercera edición del galardón ‘Igualdad es Murcia’, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de impulsar y visibilizar la presencia de las mujeres en la vida política, social, cultural y económica del municipio.