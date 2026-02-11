Rutas y talleres gratis en los enclaves naturales de Murcia y pedanías

El Majal Blanco, La Contraparada y la Huerta de Murcia son las propuestas más solicitadas del programa de rutas y actividades gratis organizado por la concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que dirige Antonio Navarro.

Un total de 11 rutas y 3 talleres, conforman las actividades gratis organizadas hasta junio de este año, así como las actividades desarrolladas en la escuela de naturaleza durante el periodo de vacaciones escolares en primavera, dirigidas niños de 6 a 12 años.

Todos los itinerarios y rutas ambientales guiadas se desarrollarán los sábados, en horario de 10 a 14 horas. En cuanto a las actividades, las hay centradas en la vegetación, la fauna, los fósiles y los sistemas tradicionales de riego.

Una de las novedades que incluye la programación es el recorrido por la Rambla de Los Jurados en Corvera, una ruta de 6 kilómetros y de dificultad media en un paisaje formado por colinas y barrancos modelados por la acción del agua, conocido como ‘badlands'.

En este itinerario, que se realizará el sábado 21 de mayo, se explicará el origen y las características de estos suelos, se analizarán las principales especies vegetales adaptadas a este entorno, y se hará un recorrido histórico por los asentamientos y usos que la zona ha tenido a lo largo del tiempo.

Todas las actividades cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesario realizar reserva previa a través del correo electrónico info@ecopatrimonio.es indicando nombre, edad y un teléfono de contacto, o llamando al 968 212 518, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Rutas

Sábado 14 de febrero. Descubre la Rambla de Sangonera. Distancia 7 km. Dificultad media

Sábado 21 de febrero. Ruta por Los Monreales: La chimenea de La Murta. Distancia 7 km. Dificultad media

Sábado 7 de marzo. Un paseo familiar por el Majal blanco. SL Mu-15. Distancia 2,5 km. Dificultad baja

Sábado 14 de marzo. PR MU-35 Camino de Los Arejos (Majal blanco). Distancia 7,7 km. Dificultad media.

Sábado 21 de marzo. La vegetación en la Rambla de las Cuevas del buitre (Majal blanco). Distancia 6 km. Dificultad baja

Sábado 18 de abril. Descubre los fósiles de la Rambla del Cigarrón. Distancia: 6 km. Dificultad: baja.

Sábado 25 de abril. Las ermitas de la huerta de Alquerías. Distancia: 6 km. Dificultad: baja.

Sábado 9 de mayo. Un paseo por La Contraparada. Sendero Local MU-27. Distancia: 2,5 km. Dificultad: baja.

Sábado 16 de mayo. La acequia Alquibla en primavera. Distancia:6,3 km. Dificultad: Baja.

Sábado 23 de mayo. Recorrido por la Rambla de Los Jurados (Corvera). Distancia: 6 km. Dificultad media

Sábado 6 de junio. Rincones de la Huerta: acequia de La Dava. Distancia: 4 km. Dificultad: baja. Punto de encuentro:Carril de los Párragas, junto al colegio Luis Vives (Nonduermas).

Talleres en familia

Los tres talleres programados se celebrarán un domingo al mes, de 10 a 14 horas, en el Aula de Naturaleza de Majal Blanco. Pensadas para un público familiar, acercarán el conocimiento de la fauna, la flora y la biodiversidad local mediante explicaciones breves, recorridos para reconocer el entorno y dinámicas de juego.

22 de febrero: ¿Quién vive aquí? Descubre la fauna del Majal Blanco. Los participantes aprenderán a identificar huellas y rastros de las especies presentes en el parque y a conocer mejor la fauna local.

15 de marzo: Conoce las plantas del Majal Blanco e iniciación a la botánica. Este taller incluye un recorrido por el entorno para reconocer algunas de las plantas del parque y descubrir curiosidades sobre ellas.

24 de mayo: La avifauna de La Contraparada y del río. Durante la actividad se realizará avistamiento de aves, aprendiendo a identificar algunas especies y a reconocer sus cantos.

Escuela de naturaleza

Durante las vacaciones escolares de primavera, la escuela de naturaleza permitirá a niños de 6 a 12 años participar en talleres, excursiones y juegos educativos para descubrir la flora, la fauna y la biodiversidad local de manera práctica y lúdica.

Para los más mayores se ofrecerá una versión adaptada durante Semana Santa y las Fiestas de Primavera con excursiones y dinámicas participativas diseñadas para acercarles al entorno natural, aprender sobre las especies locales y disfrutar de actividades al aire libre. Las inscripciones para estos talleres se abrirán el 16 de marzo, con plazas limitadas a 20 participantes para garantizar un seguimiento cercano y personalizado.

Como novedad este año, el Servicio de Medio Ambiente ha incorporado actividades específicas dirigidas a asociaciones y grupos especiales del municipio, que incluirán charlas, visitas guiadas y talleres adaptados para conocer la realidad ambiental local.

Centros de visitantes

La labor de sensibilización ambiental en la que se enmarcan estas actividades se promueve también en los centros de visitantes y puntos de información ambiental de Majal Blanco y La Contraparada.

Estos espacios permanecen abiertos al público los sábados, domingos y festivos, en horario de 9:30 a 14:00 horas, y ofrecen información sobre los itinerarios, el entorno natural y las actividades de educación ambiental que se desarrollan a lo largo del año.

Además, en el centro de visitantes de La Contraparada se realizan itinerarios guiados tanto para grupos con reserva previa como para personas que acuden de forma individual, a demanda. Estas actividades también pueden llevarse a cabo durante los días laborables, previa reserva.