Economía
Relevo generacional e inteligencia artificial, entre los 15 convenios suscritos en materia de empleo
El Ayuntamiento ha formalizado acuerdos con diversas entidades empresariales que se materializarán en más de 50 actuaciones, con una inversión conjunta de 229.000 euros
Con el objetivo de favorecer la creación de empleo y potenciar el emprendimiento, el Ayuntamiento de Murcia ha suscrito este miércoles una quincena de convenios con entidades empresariales con una inversión conjunta de 229.000 euros.
La firma estuvo presidida por el alcalde, José Ballesta, quien definió estos acuerdos como una "herramienta práctica, orientada a la realidad y a las necesidades de las personas".
Los convenios se materializarán en más de 50 actuaciones que abordarán temáticas como relevo generacional, inteligencia artificial, legislación y asesoramiento fiscal para autónomos y cooperativismo, entre otros.
El objetivo de estos convenios es seguir mejorando los datos de empleo obtenidos en 2025, año que terminó con una caída del 6,42 por ciento del desempleo con respecto a 2024 en el municipio y con un aumento de la afiliación a la seguridad social del 2,66 por ciento, recordó el regidor murciano.
Empresas
En concreto, según detalló la concejala de Empleo, Mercedes Bernabé, el acuerdo suscrito con la Asociación de Empresas Medio Ambiente Región de Murcia (Aema) impulsará iniciativas relacionadas con el empleo sostenible.
Por su parte, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE) organizará el Congreso Nacional de Responsabilidad Social Corporativa y colaborará con los programas de emprendimiento del CIM-M.
Con Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) se impulsarán actuaciones de promoción del relevo generacional, mientras que la Asociación de empresas de sociedades laborales y empresas participadas de la Región de Murcia (Amusal) ofrecerá formación en materia inteligencia artificial y movilidad a los emprendedores, y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) hará lo propio en relación con la legislación para autónomos y la continuidad de negocios.
Con la Cámara de Comercio de Murcia se ha suscrito un convenio para promover el programa Impulsa Start Up de aceleración de empresas, mientras que el Colegio de Graduados Sociales ofrecerá asesoramiento fiscal y laboral a emprendedores y la CROEM impulsará formación en competencias digitales y empresariales y programas de traspaso, segunda oportunidad y relevo empresarial.
El convenio con la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) permitirá poner en marcha proyectos de acompañamiento al emprendimiento en oficios relacionados con el sector del metal, y la Escuela de Negocios y Administración de Empresas (ENAE) impulsará un proyecto de conexión entre empresarios y demandantes de empleo.
El convenio con la Organización Murciana de Mujeres Empresarias Profesionales y Directivas (Omep) promueve el programa de acompañamiento 'Emprenderte' para reinventar proyectos empresariales, mientras que la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) impulsará acciones de fomento del cooperativismo.
Por último, la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia dará asesoramiento a proyectos emergentes, mientras que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) ofrecerá asistencia técnica y sobre legislación a autónomos, y la Asociación de Técnicos Para el Desarrollo Local y Rural organizará actividades de investigación y promoción del empleo y el autoempleo.
