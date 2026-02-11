El registro de carga y descarga sigue en 'periodo de prueba' todo el mes

La distribución urbana de mercancías en el municipio de Murcia está 'de prueba'. El nuevo registro para empresas y autónomos arrancó el 1 de febrero, aunque sin sanciones, y así seguirá, al menos, hasta que termine el mes.

Aunque el Ayuntamiento ha firmado un convenio con Aecoc, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) que representa a más de 34.000 empresas de distribución en todo el país, anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien destacó que ahora Murcia se podrá nutrir del ejemplo de otras ciudades.

Pero la principal labor de Aecoc será analizar la distribución urbana de mercancías en el municipio para proponer mejoras, algo que la organización espera hacer en unos cuatro meses, informó la directora del área logística y de transporte de Aecoc, María Tena.

Trabajos

Este acuerdo también implica la creación de una comisión técnica para analizar los datos de evolución de la ciudad y avanzar en la implantación del registro para la carga y descarga que ya emplean más de 1.200 empresas en el municipio, iniciativa enmarcada en la nueva ordenanza municipal de estacionamiento regulado.

La prioridad de Aecoc es que la toma de decisiones se sustente "sobre datos y el consenso del sector", aseguró la directora del área logística y de transporte de Aecoc.

Por ello, realizarán trabajos de campo sobre el terreno, para estudiar al detalle el reparto de mercancía y los diversos sectores empresariales que participan en esta actividad. Así, desde Aecoc plantearán proyectos de mejora y digitalización, así como propuestas de ordenanzas municipales.

Por ejemplo, en otras ciudades el reparto de mercancías se realiza de noche o en las llamadas horas valle, explicó Tena, actuaciones que se suman a la instalación de taquillas y puntos de recogida para facilitar el reparto urbano de mercancías.

"La calidad de vida del ciudadano también se mide con la capacidad de abastecimiento", aseguró la directora del área logística y de transporte de Aecoc.

Por otro lado, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, resaltó el uso de la tecnología y la colaboración público-privada para mejorar la sostenibilidad, los servicios públicos y la calidad de vida de los murcianos.