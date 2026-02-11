Raquel Lorente: "Me gustaría que se me recordase como una persona que disfrutó ayudando a los demás"

¿Cómo fueron sus inicios en la Facultad de Comunicación y Documentación de la UMU, en la década de los 90, todavía cuando la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación y la Facultad de Ciencias de la Documentación eran sus predecesoras?

En 1988 fueron instaurados los denominados Estudios de Biblioteconomía y Documentación, dependientes de la Facultad de Letras. Su primer secretario fue el catedrático José Vicente Rodríguez Muñoz, correspondiendo a la bibliotecaria María Dolores Borgoñós las funciones de organización de su biblioteca, quienes realizaron una gran labor. Todos compartimos la ilusión de poner en marcha una iniciativa que pretendía dar una salida profesional a un alumnado que tenía un enorme interés y vocación por la materia. Desde entonces, su desarrollo ha sido enorme. Esos estudios pasaron a ser Escuela Universitaria, después a Facultad de Ciencias de la Documentación y fue en el curso 2002/2003 cuando se constituyó la actual Facultad de Comunicación y Documentación. Actualmente, en la facultad se imparten cinco titulaciones de grado y un máster. Su gestión supone un enorme reto para nuestra secretaría.

Casi 40 años de unos estudios muy demandados entre la comunidad universitaria. ¿Cómo los ha visto evolucionar a lo largo de estas cuatro décadas?

La transformación ha sido enorme. Se ha conseguido una mayor diversificación y especialización de nuestros estudios. Hemos pasado de tener un alumnado formado por bibliotecarios, archiveros y documentalistas, a otro en el que forman parte quienes serán periodistas, comunicadores audiovisuales o especialistas en publicidad, en relaciones públicas y en contenidos digitales.

La mejora de las infraestructuras y herramientas a disposición del alumnado ha sido una constante en los últimos años. ¿Se ha facilitado el trabajo a lo largo de este tiempo?

Desde el punto de vista de la secretaría, el avance también ha sido importante. La preinscripción, la matriculación y la iniciación de expedientes puede realizarla el alumnado a través de internet. Además, necesitamos que se informe claramente al alumnado que no es necesario que aporte determinada documentación porque, gracias a la interconexión de administraciones, desde la secretaría podemos obtenerla directamente, evitando desplazamientos que resultan innecesarios.

¿Cómo es el día a día de la jefa de la Secretaría de la Facultad de Comunicación y Documentación, puesto que ocupa en la actualidad?

Las cinco titulaciones que se imparten, más el máster, con todas sus particularidades, el alumnado de convenio (Incoming, Outcoming, Eramus, Sicue, ILA, ISEP, bilaterales, etc.), la gestión de las prácticas e incidencias de exámenes, o el reconocimiento de títulos, nos obligan a una atención constante al alumnado y al profesorado. En la Facultad de Comunicación y Documentación siempre queremos dar el mejor servicio, y esto nos genera una mayor responsabilidad y esfuerzo.

Los estudiantes universitarios tienen que adaptarse a esta nueva etapa porque vale la pena; juventudes solo hay una y convocatorias muchas Raquel Lorente — Jefa de la Secretaría de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UMU

¿Y su relación con el profesorado y el alumnado? Los egresados hablan muy bien de usted y le recuerdan con cariño.

Eso es lo más gratificante de nuestro trabajo como funcionarios. Nuestro objetivo es que las personas a quienes prestamos servicio estén satisfechas con lo que hacemos y que podamos resolverles de la mejor manera posible los múltiples inconvenientes que genera toda la burocracia en la que estamos metidos.

¿Qué le diría a aquellos estudiantes ‘novatos’ que inician ahora sus estudios en la facultad y pueden sentir esos nervios y dudas tan normales al inicio de la etapa universitaria?

Que no se desanimen, que tienen que adaptarse a esta nueva etapa porque vale la pena. La universidad es una etapa de la vida que tienen que disfrutar a tope. A quienes son jóvenes siempre les digo que juventudes solo hay una y convocatorias muchas.

Si finalmente termina su etapa en la Facultad de Comunicación y Documentación de la UMU a final de este año, ¿cómo le gustaría que se le recordase dentro de la comunidad universitaria?

Como una persona que disfrutó ayudando a los demás.

¿Algún proyecto en mente para cuando llegue esa jubilación?

Pues no voy a parar. Me encanta cocinar, ir a Vélez-Rubio, mi pueblo, para disfrutar de mis amigos, especialmente los cortijeros que me proporcionan productos ecológicos y saludables. Seguiré estudiando piano y cuidándome físicamente, a base de caminatas y sesiones de gimnasio. Y, por supuesto, no me olvidaré del gato Metal, que vive en el Campus de Espinardo, a quien seguiré llevándole comida mientras viva.