El PSOE denuncia que hay autobuses con más de 20 años en circulación en Murcia

El PSOE denuncia que hay autobuses con más de 20 años en circulación por las calles Murcia tras el accidente ocurrido en Churra el pasado fin de semana, en el que un autobús chocó contra un coche aparcado al no poder subir la cuesta de la Ladera.

"El incidente no provocó heridos, solo daños materiales, pero habría sido una desgracia si el autobús hubiera ido lleno o si hubiera habido más tránsito en la calle", señaló el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz.

Desde el Ayuntamiento aseguraron que contactaron con la empresa del servicio y les dijeron que lo ocurrido con el autobús fue causa de una incidencia mecánica que "puede pasar tenga la edad que tenga" y que no ha habido incidentes similares. Además, puntualizaron que ocurrió antes de que iniciase el servicio, cuando no había ningún pasajero a bordo.

Asimismo, acusan al PSOE de "hacer política de un hecho aislado con un autobús que no estaba de servicio" en un comunicado en el que afirman que "todos los vehículos del servicio municipal tienen las revisiones en regla y cumplen con los controles técnicos exigidos".

"Una flota envejecida"

Para el portavoz socialista, este episodio es consecuencia directa de "una flota envejecida y obsoleta y un gobierno paralizado que no gestiona". Así, advirtió que "el vehículo implicado tiene 20 años, muy por encima de los estándares razonables para garantizar la seguridad, fiabilidad y calidad del servicio, y no es un caso único".

A ello se suman, según Ginés Ruiz, "averías recurrentes, vehículos que se quedan tirados y rampas de accesibilidad que no funcionan". En este sentido, el portavoz del PSOE ha recordado que el contrato de transporte público "acumula años de demora en su renovación, lo que ha prolongado la vida útil de vehículos que deberían haber sido sustituidos".

Asimismo, el portavoz cuestionó el "silencio absoluto ante un fallo que podía haber provocado una desgracia" por parte del equipo de Gobierno local.