La procesionaria adelanta de nuevo su aparición: alertan de su presencia en un instituto de Murcia

La oruga procesionaria del pino ha adelantado un año más su aparición y ya ha sido detectada en varias provincias como Murcia y Castellón, según un comunicado de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), que alerta de su extensión al resto de España "en las próximas semanas".

Se trata de una plaga que supone "un serio riesgo para la salud de las personas, especialmente los niños" y que, en el caso de los perros, "puede resultar incluso mortal" puesto que el simple contacto con sus pelos urticantes, "sin necesidad siquiera de tocar directamente al insecto" puede provocar fuertes reacciones alérgicas, lesiones oculares y problemas dermatológicos, advierte.

La asociación explica que estas reacciones se deben a la capacidad de la oruga de liberar sus propios pelos, los tricomas, que actúan como "dardos microscópicos" y funcionan como mecanismo de defensa cuando el animal se siente amenazado. Los investigadores de la organización han precisado que cada ejemplar puede albergar cerca de medio millón de tricomas.

Ejamplar de procesionaria del pino. / EFE

El director general de ANECPLA, Manuel García Howlett, ha indicado que el mayor peligro de la procesionaria radica en su capacidad para pasar inadvertida hasta que ya se ha producido el contacto e insiste en que los niños son muy vulnerables, pero "en el caso de los perros las consecuencias pueden ser dramáticas si llegan a olisquearla o ingerirla" ya que puede causar necrosis de la lengua o la garganta e incluso un shock anafiláctico, entre otras consecuencias.

"Es fundamental actuar con prevención y anticipación", añade García Howlett, sobre todo en parques, jardines y zonas arboladas donde las orugas descienden de los pinos formando sus conocidas "procesiones".

La asociación recomienda no manipular estos insectos ni los bolsones que forman, además de extremar la precaución y acudir "de inmediato" a un centro sanitario -si es un ser humano el afectado- o veterinario -si lo es un animal- ante cualquier sospecha de exposición.

Una fila de procesionaria en un centro escolar de Algezares

Este martes se ha observado una larga fila de procesinaria en el patio de recreo del IES La Basílica de la pedanía murciana de Algezares, muy cerca de una zona donde se encontraba un grupo de alumnos, tal y como se muestra en las imágenes que acompañan a esta información.

El Ayuntamiento de Murcia ya ha reforzado la campaña contra esta oruga. El servicio municipal de Parques y Jardines intensifica la segunda fase de los tratamientos con nebulización nocturna y eliminación de bolsas para eliminar nidos, tras las actuaciones de endoterapia llevadas a cabo en octubre y noviembre

El consistorio murciano incrementa la acción contra la oruga procesionaria en los pinos del municipio para reforzar la protección a viandantes y animales. Durante el invierno, el servicio municipal de Parques y Jardines pone en marcha el refuerzo de las actuaciones preventivas y supervisiones para evitar la proliferación de nidos de este insecto.

Así, las labores avanzan en la segunda fase de la campaña de lucha contra esta oruga que afecta tanto a especies vegetales como a personas y animales.

Previamente, durante los meses de octubre y noviembre, comenzó esta campaña con tratamientos preventivos de endoterapia, una técnica alternativa a los tratamientos químicos tradicionales, con un bajo impacto ambiental y mínimo riesgo tanto para personas como para animales. "Este tratamiento consiste en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva que acaba con las larvas y su proliferación. Aporta más protección para el árbol y un mejor aprovechamiento del producto que otras técnicas", explica el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

En esta segunda fase de los trabajos, que han comenzado en los últimos días, los técnicos municipales realizan tratamientos de choque por nebulización, unas labores que se realizan por la noche para minimizar el impacto y molestias a vecinos y visitantes. De manera complementaria, se continúan realizando tratamientos de endoterapia donde es necesario y labores curativas, mediante la eliminación de las bolsas de procesionaria que se localizan en los pinos.

En el municipio de Murcia hay censados un total de 8.024 pinos (halepensis, pinea, canario y brutia). Los tratamientos se realizan en las diferentes zonas verdes municipales en barrios y pedanías, como son Churra, Santo Ángel, Infante don Juan Manuel, Algezares, Llano de Brujas, Valladolises, Javalí Viejo o El Carmen.