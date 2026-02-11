El polígono de Amazon en Murcia vendió 4 parcelas en 2025 y atrae este año a un inversor mexicano

El parque logístico del sureste en Murcia da la bienvenida a un nuevo inversor mexicano que se ha instalado en el llamado polígono de Amazon a través de Hispavima, entidad que vendió el año pasado cuatro parcelas en el complejo, detalló a esta redacción el director de desarrollo, Jorge Truchado.

Así, el polígono de Amazon está cada vez más cerca de colgar el cartel de 'sold out': ya se han vendido el 90 por ciento de las parcelas. Además, solo quedan dos de gran tamaño disponibles, con naves de unos 20.000 metros cuadrados, que Hispavima espera vender a lo largo de este año.

Para Truchado, la parcela vendida este 2025 a un inversor mexicano demuestra que "en vez de mirar, como siempre, hacia Madrid, Barcelona y Valencia, los inversores también tienen interés en Murcia".

Además, cabe destacar que el proyecto de obras de urbanización de la segunda unidad de actuación del polígono recibió la aprobación definitiva en Junta de Gobierno local en diciembre del año pasado.

El visto bueno a este proyecto permite iniciar los trabajos destinados a 'acomodar' las parcelas restantes antes de que se instalen las empresas, es decir, culminar la red de carreteras, de suministro eléctrico y de agua, entre otras actuaciones.

Balance

En concreto, la parcela que ha adquirido Alus Light Industrial SOCIMI SA dispone de una superficie de 3.527 metros cuadrados y naves ya construidas que están alquiladas desde 2023 a la empresa de paquetería Paack. Desde Hispavima, destacan de estas instalaciones la electrificación del cien por cien de las plazas de aparcamiento.

La venta de esta parcela a al inversor mexicano a inicios de este 2025 se suma así a las cuatro ventas el año pasado. La anterior transacción fue al portal online de venta de productos de peluquería y belleza, La Tienda de Peluquería, que adquirió dos parcelas de 3.500 metros cuadrados cada una.

Y cabe también mencionar que, junto a la empresa de paquetería Paack se encuentra una parcela de casi 8.000 metros cuadrados que adquirió a finales de 2024 Suministros Dama, a la par que finalizaba la construcción de un centro de operaciones y oficinas centrales con más de 5.000 metros cuadrados.

Otros activos

Aunque Hispavima no solo se centra en el polígono del sureste ubicado en el eje de comunicación entre Murcia y Cartagena, y próximo al Aeropuerto Internacional de Murcia. La última venta en Murcia se enmarca en el proyecto 'Project Key', desarrollado durante los últimos dos años, mediante el cual han vendido también otro activo logístico en Alicante.

El activo vendido en Alicante corresponde a una nave logística de triple temperatura (para almacenar mercancías sensibles, como pueden ser alimentos congelados), que fue adquirida por un inversor privado y arrendada a largo plazo a la empresa de logística de conveniencia Conway.

La infraestructura cuenta con 655 metros cuadrados de oficinas, una playa de maniobras de 32 metros, 14 metros de altura libre y una instalación fotovoltaica en cubierta, en una superficie bruta alquilable de 5.897 metros cuadrados.