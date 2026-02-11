Murcia vuelve a abrir sus edificios y espacios más especiales a todo el mundo

El espacio de las ruinas de Verónicas acogerá el jueves, a las ocho de la tarde, la presentación oficial de Open House Murcia 2026, el festival internacional de arquitectura que volverá a abrir al público las puertas de los edificios y espacios más singulares de la ciudad.

La presentación del 12 de febrero reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector, empresas colaboradoras y figuras destacadas del ámbito cultural murciano, en un encuentro concebido para compartir las claves de la próxima edición, adelantar algunos de los espacios participantes y poner en valor el papel de la arquitectura como herramienta de divulgación cultural.

Por ello se ha elegido un lugar histórico como las ruinas de Verónicas, además de por "su capacidad de conectar historia, arquitectura y ciudadanía", según explica la organización del festival.

En la primera edición Open House Murcia se realizaron visitas en más de 40 edificios, plazas y jardines del municipio durante un fin de semana. Para esta nueva edición habrá tres días de festival, 13, 14 y 15 de marzo, en los que la organización buscará "mostrar la ciudad, abrirla y hacerla accesible, invitando a los murcianos a redescubrir los espacios que forman parte de su identidad colectiva".

Open House Murcia forma parte de la red internacional Open House Worldwide, presente en más de 50 ciudades del mundo, y tiene como objetivo principal acercar la arquitectura y el patrimonio a la ciudadanía, permitiendo el acceso gratuito a espacios habitualmente cerrados o de difícil acceso.