Murcia estrena la red de puntos azules para detectar situaciones de violencia en niños

Una iniciativa destinada a proteger a los menores de situaciones de violencia y vulnerabilidad echa a andar en Murcia con la inauguración de la red de puntos azules, descritos por el Ayuntamiento como "espacios seguros, accesibles y de confianza", que estarán distribuidos por todo el municipio.

El punto azul se concibe como una red identificable visualmente que permite a los menores reconocer de forma inmediata un lugar o profesional al que acudir para comunicar cualquier situación que les preocupe.

El proyecto, impulsado desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, tiene como objetivo promover la detección temprana y la respuesta ante cualquier situación de malestar, riesgo o violencia que afecte a la infancia y la adolescencia.

Su funcionamiento se articula a través de tres modalidades: un profesional de referencia, un espacio seguro vinculado a ese profesional y puntos informativos en lugares estratégicos.

"El Punto Azul nace para que cualquier niño o adolescente de Murcia sepa que no está solo, que tiene cerca un espacio y un profesional preparado para escucharle, orientarle y protegerle", señaló la concejala del ramo, Pilar Torres, quien recibió el primer punto azul como acto simbólico del arranque de esta iniciativa.

A partir de este momento, el Ayuntamiento comenzará a extender la red a profesionales de los ámbitos de los servicios sociales, la educación, la salud y el ocio y tiempo libre.

El proyecto toma como referencia la experiencia internacional de los denominados ‘Blue Dots', promovidos por ACNUR y UNICEF desde 2016 como espacios seguros para menores en contextos de vulnerabilidad extrema y "adapta ese modelo a la realidad local", explica el Consistorio en un comunicado.