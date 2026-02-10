Tres pedanías de Murcia renuevan cimbrados sobre acequias con una inyección de 260.000 euros

Las pedanías murcianas de El Esparragal, El Raal y Santa Cruz han renovado cimbrados sobre acequias con una inversión global que asciende a los 261.968 euros. Los trabajos, iniciados el pasado verano, dependen de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial.

Y el edil del ramo, Marco Antonio Fernández, visitó este martes las actuaciones más recientes, ejecutadas en la calle Mayor El Esparragal con una inversión de 115.190 euros financiada a través del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025.

Por otro lado, en El Raal se están ejecutando obras de reposición de cimbrados sobre la acequia en calle Orilla del Azarbe, con una inversión de 47.748 euros. Y, en Santa Cruz, con una inversión de 6.037 euros, se trabajó en la superficie sobre acequia en la Orilla del Azarbe y en la calle Mayor.

Últimos trabajos

La actuación desarrollada en El Esparragal "da respuesta a los problemas estructurales, como filtraciones y hundimientos en algunas zonas de esta vía principal por el envejecimiento del cimbrado de la acequia", destacó el concejal.

Además de renovar el tramo de la vía y reparar la zona interior de la acequia, se ha completado la acera de en casi 100 metros de longitud y en una superficie de 455,2 metros cuadrados con nuevo adoquín, bordillos, y mobiliario urbano -cuatro bancos, dos maceteros y una papelera-, así como pavimento táctil en vados para personas con discapacidad.

Noticias relacionadas

Asimismo, en el Esparragal, cerca de La Cueva, se actuó en cerca de 20 metros cuadrados que se encontraban afectados, trabajos que contaron con un presupuesto de 9.721 euros.