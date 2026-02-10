Obras
Tres pedanías de Murcia renuevan cimbrados sobre acequias con una inyección de 260.000 euros
La actuación desarrollada en El Esparragal "da respuesta a los problemas estructurales, como filtraciones y hundimientos", destacó el edil del ramo
Las pedanías murcianas de El Esparragal, El Raal y Santa Cruz han renovado cimbrados sobre acequias con una inversión global que asciende a los 261.968 euros. Los trabajos, iniciados el pasado verano, dependen de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial.
Y el edil del ramo, Marco Antonio Fernández, visitó este martes las actuaciones más recientes, ejecutadas en la calle Mayor El Esparragal con una inversión de 115.190 euros financiada a través del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025.
Por otro lado, en El Raal se están ejecutando obras de reposición de cimbrados sobre la acequia en calle Orilla del Azarbe, con una inversión de 47.748 euros. Y, en Santa Cruz, con una inversión de 6.037 euros, se trabajó en la superficie sobre acequia en la Orilla del Azarbe y en la calle Mayor.
Últimos trabajos
La actuación desarrollada en El Esparragal "da respuesta a los problemas estructurales, como filtraciones y hundimientos en algunas zonas de esta vía principal por el envejecimiento del cimbrado de la acequia", destacó el concejal.
Además de renovar el tramo de la vía y reparar la zona interior de la acequia, se ha completado la acera de en casi 100 metros de longitud y en una superficie de 455,2 metros cuadrados con nuevo adoquín, bordillos, y mobiliario urbano -cuatro bancos, dos maceteros y una papelera-, así como pavimento táctil en vados para personas con discapacidad.
Asimismo, en el Esparragal, cerca de La Cueva, se actuó en cerca de 20 metros cuadrados que se encontraban afectados, trabajos que contaron con un presupuesto de 9.721 euros.
Reparación de grietas en la acera de la avenida de los Pinos
Las obras también han llegado a la ciudad, donde se está renovando la acera de la avenida de los Pinos de Murcia, en el tramo comprendido entre la avenida Miguel de Cervantes y la calle Miguel de Unamuno.
La actuación, con un plazo de ejecución estimado de seis semanas, se orienta a paliar los problemas del pavimento provocados por las raíces de los árboles, que habían levantado y deteriorado la acera.
Cabe resaltar que, en las zonas de alcorques donde no existe paso peatonal, se está ejecutando un alcorque corrido tipo parterre, que facilita el correcto desarrollo de los árboles, reduce el mantenimiento y evita daños futuros en la acera.
