Tres campos de fútbol de Murcia, rehabilitados a través del servicio municipal de empleo

Las obras para renovar el campo de fútbol de Puebla de Soto han concluido y esta instalación deportiva se suma así a las otras tres rehabilitadas por los alumnos de los programas experienciales desarrollados por el servicio de empleo municipal.

Los trabajos desarrollados en los campos de fútbol de Puebla de Soto, Patiño y Rincón de Seca, así como en el campo de rugby de La Raya, estuvieron a cargo de los alumnos del programa 'Mantenimiento de Edificios II', de las especialidades de pintura, envolventes, carpintería, fontanería y electrotecnia.

El programa, dependiente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, cuenta con un presupuesto total de 1.126.080 euros, cofinanciado por el Ayuntamiento de Murcia y el Servicio Regional de Empleo y Formación.

El campo de fútbol de Puebla de Soto cuenta actualmente con 19 equipos federados y 326 jugadores, a los que hay que sumar los usuarios no federados que alquilan las instalaciones, con los que se suman más de 480 personas que usan estas instalaciones de forma semanal.

"El programa formativo Mantenimiento de Edificios II permite mejorar infraestructuras municipales al tiempo que ofrecemos una formación práctica y de calidad a personas desempleadas, facilitando su inserción laboral y dotándolas de experiencia real en entornos de trabajo", señaló la edil del ramo, Mercedes Bernabé.

Trabajos

De los trabajos ejecutados en Puebla de Soto, destacan, en materia de eficiencia energética, la sustitución de luminarias fluorescentes por iluminación led y la revisión y mejora de las instalaciones eléctricas y de emergencia. Aunque también se sustituyeron y repararon azulejos, fachadas y la rampa de acceso y se actuó en la zona de pistas deportivas y los anclajes de la puerta de acceso.

Por otra parte, en la cantina se subsanaron grietas y desperfectos en la fachada y se realizaron intervenciones en fontanería, como la sustitución de grifos, latiguillos y llaves regulación de aseos y vestuarios, así como trabajos en inodoros, lavabos, y el aislamiento de 40 tuberías de agua caliente.

En cuanto a las labores de carpintería, se repararon diversos desperfectos y actuó en armarios, puertas de aseos, vestuarios, bisagras, manivelas y picaportes, y también se instaló un nuevo mueble de botiquín y tableros para mesas en la conserjería.

También se desarrollaron trabajos de pintura en las puertas metálicas de acceso al campo, los vestuarios, la pérgola, bancos, puertas de las taquillas, techos y vestuarios y se finalizó el revestimiento en el muro perimetral.