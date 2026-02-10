El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia

El Ayuntamiento de Murcia mantiene cerrados al público los accesos a la mota del río Segura a su paso por el casco urbano debido al notable aumento del caudal registrado en los últimos días. La crecida está provocada por el desembalse controlado del azud de Ojós, iniciado el pasado sábado, que ha inundado amplias zonas de las motas del río.

La medida preventiva permanece en vigor desde el sábado 7 de febrero, cuando se decidió restringir el acceso para garantizar la seguridad ciudadana ante la subida progresiva del nivel del agua. Según ha informado Protección Civil a través de sus canales oficiales, este martes 10 de febrero el río ha alcanzado el nivel más alto de los últimos días en su tramo urbano.

Protección Civil vigila los márgenes del río Segura a su paso por Murcia ante el aumento de su caudal / Proteccion Civil

El incremento del caudal ha anegado completamente la margen derecha del Segura y varios puntos de la margen izquierda a su paso por el centro de la ciudad. Ante esta situación, las autoridades han confirmado que los accesos a las motas continuarán cerrados y han reiterado el llamamiento a la población para que evite transitar por la zona.

Protección Civil ha recordado que se trata de un desembalse controlado y ha insistido en la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad mientras persista esta situación.