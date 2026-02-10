Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matriculación escolarToxina leche infantilParque Metropolitano OesteReal MurciaTiempo Murcia
instagramlinkedin

Agua

El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia

El desembalse controlado del Azud de Ojós ha anegado por completo la margen derecha del río a su paso por el centro de la ciudad

Murcia mantiene cerradas las motas del río Segura por el aumento del caudal

Murcia mantiene cerradas las motas del río Segura por el aumento del caudal / Proteccion Civil

Joaquín Vallés

El Ayuntamiento de Murcia mantiene cerrados al público los accesos a la mota del río Segura a su paso por el casco urbano debido al notable aumento del caudal registrado en los últimos días. La crecida está provocada por el desembalse controlado del azud de Ojós, iniciado el pasado sábado, que ha inundado amplias zonas de las motas del río.

La medida preventiva permanece en vigor desde el sábado 7 de febrero, cuando se decidió restringir el acceso para garantizar la seguridad ciudadana ante la subida progresiva del nivel del agua. Según ha informado Protección Civil a través de sus canales oficiales, este martes 10 de febrero el río ha alcanzado el nivel más alto de los últimos días en su tramo urbano.

Protección Civil vigila los márgenes del río Segura a su paso por Murcia ante el aumento de su caudal

Protección Civil vigila los márgenes del río Segura a su paso por Murcia ante el aumento de su caudal / Proteccion Civil

El incremento del caudal ha anegado completamente la margen derecha del Segura y varios puntos de la margen izquierda a su paso por el centro de la ciudad. Ante esta situación, las autoridades han confirmado que los accesos a las motas continuarán cerrados y han reiterado el llamamiento a la población para que evite transitar por la zona.

Noticias relacionadas

Protección Civil ha recordado que se trata de un desembalse controlado y ha insistido en la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad mientras persista esta situación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
  2. Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
  3. 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
  4. El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
  5. Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
  6. Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
  7. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
  8. Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia

La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura

La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura

La huerta murciana lidera las ventas de MercaMurcia, que anuncia medio millón en inversiones por su 50 aniversario

La huerta murciana lidera las ventas de MercaMurcia, que anuncia medio millón en inversiones por su 50 aniversario

El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia

El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia

Tres pedanías de Murcia renuevan cimbrados sobre acequias con una inyección de 260.000 euros

Tres pedanías de Murcia renuevan cimbrados sobre acequias con una inyección de 260.000 euros

Tres campos de fútbol de Murcia, rehabilitados a través del servicio municipal de empleo

Tres campos de fútbol de Murcia, rehabilitados a través del servicio municipal de empleo

De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle

De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle

Rescatan en helicóptero a un excursionista mareado en Cañadas de San Pedro

Los equipos de Cruz Roja llegan a los festejos de las pedanías

Los equipos de Cruz Roja llegan a los festejos de las pedanías
Tracking Pixel Contents