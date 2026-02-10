La huerta murciana lidera las ventas de MercaMurcia, que anuncia medio millón en inversiones por su 50 aniversario

Mercamurcia, gestora del polígono alimentario que concentra los mercados mayoristas de Murcia, comercializó casi 175 millones de kilogramos el año pasado a nivel mundial, un aumento del 6 por ciento en comparación a los 164,3 millones registrados en 2024.

Así lo reflejan las cuentas anuales aprobadas este martes en el consejo de administración presidido por el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Además, de cara a 2026, Mercamurcia desarrollará un plan inversor cercano al medio millón de euros y con la celebración de su 50 aniversario, para el que se ha diseñado un programa de actividades que incluirá acciones solidarias, jornadas profesionales, iniciativas medioambientales, la presentación del plan estratégico 2027-2030 y una gala institucional que pondrá el broche final a esta efeméride.

Ventas

Por áreas de actividad, el mercado de frutas y hortalizas lideró el volumen con 131,8 millones de kilos, impulsado por crecimientos como el del 31 por ciento de las patatas y el de más del 4 por ciento en frutas.

Por otro lado, el mercado de pescados y mariscos alcanzó los 28,5 millones de kilos, con un incremento cercano al 19 por ciento, mientras que el complejo cárnico mantuvo su estabilidad con 13,85 millones de kilos, del que destacó el cordero durante la campaña de Navidad, con un aumento del 8 por ciento.

Por su parte, el mercado de flores y plantas alcanzó los 2,27 millones de tallos, con un crecimiento del 7 por ciento.

En materia de inversiones, Mercamurcia ejecutó en 2025 más de 560.000 euros, superando en un 10 por ciento la previsión inicial. Entre las principales actuaciones destacan la implantación de nuevas medidas de protección contra incendios y diversas mejoras en eficiencia energética.

Mercamurcia forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece de alimentos a más de 30 millones de personas. La junta general de accionistas de MercaMurcia está participada por el Ayuntamiento de Murcia (51 por ciento) y Mercasa (49 por ciento).