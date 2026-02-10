De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle

Los murcianos ya conocen la fecha en la que podrán disfrutar del Parque Metropolitano Oeste de Murcia, tras casi dos décadas de espera desde que se anunció por primera vez en 2007 con Miguel Ángel Cámara como regidor.

Ayer, el actual alcalde de Murcia, José Ballesta, estampó su firma en los dos contratos de obras para construir el que será el mayor jardín del maunicipio, lo que les da a las empresas adjudicatarias del proyecto -Lappset España VR S.L y Serrano Aznar Obras Públicas SLU- un mes para iniciar los trabajos que, con un plazo de ejecución de un año, deberían haber concluido en marzo de 2027.

Además, mientras el regidor murciano presentó el proyecto ante la sociedad civil, se proyectó un plano que desveló algunos detalles que todavía no se habían hecho públicos del Parque Metropolitano, que supone una inversión global de 6,3 millones de euros.

Espacios

El parque se ha diseñado en forma de ele, con la zona de juegos -que ya desgranó este diario- situada en el vértice. Junto al espacio dedicado a los más pequeños se ubicará también una zona de 'foodtrucks', en la que habrá productos de la huerta, y el anfiteatro al aire libre, que también funcionará como cine de verano.

Debajo del anfiteatro habrá una acequia y una plaza en la que se desarrollarán espectáculos de agua y luces, rodeada de una huerta tradicional.

Seguidamente, se encontrará una gran fuente con chorros pulverizadores para regular la temperatura, emplazada junto al aparcamiento exterior -externo al proyecto- y el pórtico de entrada.

Por otro lado, a la izquierda de la zona infantil, se instalarán diversas zonas de huerta tradicional alrededor del lago naturalizado de más de 800 metros cuadrados, que se plantea como un refugio climático.

Para concluir, se encuentran un área de descanso con espacios cerrados para mascotas y un pipicán junto a un ecosistema de palmeral.

En total, se plantarán más de 5.800 ejemplares vegetales, unos 800 de ellos árboles de gran porte, que dotarán al parque de sombra natural en más de un 60 por ciento de su superficie.

Una infraestructura "inteligente"

Además, el Parque Metropolitano Oeste será la "primera infraestructura inteligente del municipio", como ha resaltado en repetidas ocasiones el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillen.

Y es que el espacio estará dotado de riego automático, luces led gestionadas en remoto, un sistema de cámaras, zonas Wi-Fi y puntos de carga para vehículos eléctricos.

Noticias relacionadas

Asimismo, habrá sensores ambientales de calidad del aire, polen y ruido, estaciones meteorológicas, sistemas de control de afluencia, pantallas LED interactivas y un tótem informativo digital, entre otros servicios.