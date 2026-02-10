La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura

El próximo jueves, 12 de febrero, se cumplirán dos meses desde que la avenida Miguel Indurain, en Murcia, se hundiera a la altura de la rotonda de los Poetas, provocando el corte del tráfico y el desvío de la circulación hacia calles aledañas. Hasta entonces, se desconocía una fecha para su reapertura, pero por fin se ve la luz al final del túnel.

Desde el principio, el Ayuntamiento de Murcia explicó que llevar a cabo la reparación de esta importante vía murciana suponía "una actuación de gran envergadura y complejidad", pues por ella atravesaba entre el 40% y el 50% de las aguas residuales urbanas.

El trabajo de los técnicos municipales, junto con Aguas de Murcia, está permitiendo garantizar los servicios básicos de la ciudad, mientras se realizan las obras para que el tramo dañado vuelva a la normalidad.

La previsión apunta a junio si el tiempo respeta

La complejidad de la obra y el mal momento en el que ocurrió, en mitad de varios episodios de lluvias en Murcia, hizo imposible a los técnicos del Ayuntamiento o Emuasa pronosticar una fecha de regreso realista, se habla de "meses".

Ahora, casi 60 días después, Aguas de Murcia confirmó a esta redacción que la avenida "estará terminada para el mes de junio", siempre y cuando "las condiciones climatológicas lo permitan" y el colector se encuentre en un estado adecuado.

Si la ciudad sigue recibiendo borrascas, como las que sufrió en este inicio de año, es posible que se pueda retrasar. No obstante, el plan apunta a sexto mes del año como fecha a anotar.

Un terremoto pudo estar detrás de todo

Los expertos apuntan a que "la causa más plausible de que la tierra se viniera abajo podría estar vinculada a un terremoto", el ocurrido el pasado 9 de diciembre. Según subrayan desde el Consistorio, el temblor "habría desplazado las dovelas superiores del colector y generado filtraciones de agua con arrastre de finos, afectando al terreno sobre la calzada".

La avería está localizada "en un tramo construido mediante tuneladora y dovelas, a una profundidad de entre 7 y 8 metros". El Gobierno local aseguró que el plan de trabajo se centra en la estabilización del terreno y en el mantenimiento de los servicios de saneamiento y electricidad: "Una fase imprescindible antes de poder abordar la sustitución del tramo dañado, de aproximadamente 50 metros de longitud".