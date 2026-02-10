Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Adjudicada la redacción del proyecto de 26 viviendas para alquiler asequible en Sangonera la Seca por 115.000 euros

La adjudicación ha recaído en el estudio de arquitectura Antonio Campos Arquitectura

Vista aérea de la parcela en Sangonera la Seca

Alba Marqués

Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado la redacción del proyecto de construcción de 26 viviendas asequibles en la parcela de Sangonera la Seca adquirida por el Gobierno a finales de 2024.

La adjudicación del proyecto de edificación, en sus modalidades básico y de ejecución, ha recaído en el estudio de arquitectura Antonio Campos Arquitectura, SLP. por un importe de 115.000 euros, impuestos excluidos.

Se trata de un edificio de cinco plantas ubicado en la calle Maestro Pedro Aparicio Inglés número 6 de la pedanía murcian, en una parcela de 785,92 metros cuadrados de superficie.

Calidad arquitectónica de la propuesta

Desde la Entidad Estatal de Vivienda señalan que "la calidad arquitectónica ha primado en la selección de esta propuesta". La contextualización con el entorno, el interés, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental con la incorporación de técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua, entre otros aspectos, también se han tenido en cuenta. 

Además han sido valorados la incorporación criterios de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada, el nivel de experimentación y la aplicación de soluciones innovadoras. 

Vivienda asequible y protegida para siempre

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. Un parque gestionado porCasa 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

Adjudicada la redacción del proyecto de 26 viviendas para alquiler asequible en Sangonera la Seca por 115.000 euros

Cortes de tráfico durante varios días en la RM-310, entre Cañadas de San Pedro y Alicante

La avenida Miguel Indurain de Murcia, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura

La huerta murciana lidera las ventas de Mercamurcia, que anuncia medio millón en inversiones por su 50 aniversario

El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia

Tres pedanías de Murcia renuevan cimbrados sobre acequias con una inyección de 260.000 euros

Tres campos de fútbol de Murcia, rehabilitados a través del servicio municipal de empleo

De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle

