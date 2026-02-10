Adjudicada la redacción del proyecto de 26 viviendas para alquiler asequible en Sangonera la Seca por 115.000 euros

Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado la redacción del proyecto de construcción de 26 viviendas asequibles en la parcela de Sangonera la Seca adquirida por el Gobierno a finales de 2024.

La adjudicación del proyecto de edificación, en sus modalidades básico y de ejecución, ha recaído en el estudio de arquitectura Antonio Campos Arquitectura, SLP. por un importe de 115.000 euros, impuestos excluidos.

Se trata de un edificio de cinco plantas ubicado en la calle Maestro Pedro Aparicio Inglés número 6 de la pedanía murcian, en una parcela de 785,92 metros cuadrados de superficie.

Calidad arquitectónica de la propuesta

Desde la Entidad Estatal de Vivienda señalan que "la calidad arquitectónica ha primado en la selección de esta propuesta". La contextualización con el entorno, el interés, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental con la incorporación de técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua, entre otros aspectos, también se han tenido en cuenta.

Además han sido valorados la incorporación criterios de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada, el nivel de experimentación y la aplicación de soluciones innovadoras.

Vivienda asequible y protegida para siempre

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. Un parque gestionado porCasa 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.