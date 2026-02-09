Tráfico
Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días
La Policía Local de Murcia ha publicado la relación de vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días, dentro de su estrategia habitual para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el municipio.
Estos operativos, que se distribuyen por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, especialmente en tramos donde se registran incidencias frecuentes o existe presencia de vecinos y comercios.
Los radares se instalarán tanto en avenidas principales como en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como Guadalupe, Churra, Santa Cruz o La Arboleja.
Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros. A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:
- Avenida Juan de Borbón, Churra
- Calle Orilla de la Azarbe de Santa Cruz
- Senda de Granada, Espinardo
- Avenida La Ñora, La Arboleja
- Carril del Palmeral, Santiago y Zaraíche
- Calle Morera, Santiago el Mayor
- Costera Norte, Guadalupe
- Calle Orilla del Azarbe, Llano de Brujas
- Carretera de San Javier, 208, Los Ramos
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia