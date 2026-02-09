Sabores del mundo para chuparse los dedos en Murcia: 8 restaurantes de 8 países distintos que puedes probar sin salir de la Región

Dicen que una forma muy efectiva de conocer un país es a través de su gastronomía y no se equivocan. Normalmente, desplazarte a otros lugares suele ser un trámite caro: billetes, hotel, equipaje... Así que, en esta ocasión, os vamos a mostrar una forma sencilla de viajar a 8 países sin salir de Murcia.

Las comidas más populares del mundo las puedes encontrar en esta ciudad. La capital del Segura tiene distribuidas por sus calles bares y restaurantes de todo tipo, con cocinas variadas e internacionales. Por esta razón, desde aquí hemos escogido 8 de ellas para que puedas salir del país subido en tu paladar.

Asia

Japón

Green Sushi

El Green Sushi (calle Merced, 3) es un restaurante japonés, ubicado en Santo Domingo, que forma parte de una pequeña, pero destacada cadena, con sede en Alcantarilla y Elche. Conocido por su sushi fresco y creativo, este acogedor local recoge en su carta clásicos que van desde nigiris, sashimis o combinados especiales, como el uramaki de atún picante, el nigiri de salmón con lima o conjuntos mixtos de 20/30 piezas para compartir.

El establecimiento ofrece sus servicios tanto en el local como para llevar la comida a domicilio. Su ticket medio por persona suele estar entre los 20 o 30 euros por persona, depende del hambre que lleves. Además, alberga en su propuesta alternativas vegetarianas y veganas. Todas estas facilidades lo convierten en una opción versátil si quieres viajar a Japón sin moverte del asiento. Por último, cuenta con cientos de reseñas positivas en plataformas de reserva de restaurantes.

China

Wen Zhou

Este restaurante es de los más populares de la ciudad de Murcia. Conocido por los vecinos como 'El chino de los chinos', ofrece la gastronomía china más auténtica. Una experiencia muy distinta a los restaurantes orientales más habituales de la zona. Situado en la calle Puerta de Orihuela, Wen Zhou dispone de una carta inmensa y variada de platos tradicionales que desde clásicos como empanadillas al vapor (dumplings), tallarines fritos o arroz tres delicias, hasta propuestas atrevidas como berenjenas picantes, ternera con bambú o incluso arroz en hoja de loto.

Destacado por sus porciones generosas y precios muy competitivos, mantiene un precio medio de ticket por persona de 10 a 20 euros. Aunque algunos comensales subrayan que no destaca por su decoración, sí que afirma que la comida es el verdadero protagonista. El ambiente es sencillo y sin florituras, pero para muchos comensales eso forma parte del encanto de un sitio donde se viene a comer bien y descubrir la cocina china más tradicional.

India

Sabor Hindú

El restaurante Sabor Hindú se ha consolidado en Murcia como uno de los referentes de la comida India. Ideal para quienes buscan experimentar la potencia de las especias indias. Su propuesta se basa en recetas tradicionales del norte del país. Dispone de una carta amplia en la que destacan los currys especiados, el pollo tikka masala, el butter chicken o el cordero cocinado a fuego lento con mezclas aromáticas de especias.

También cuenta con una cuidada selección de platos vegetarianos, como el palak paneer o el navratan korma, que reflejan la importancia de las verduras y las legumbres en la gastronomía india, todo acompañado de panes naan recién hechos y arroz basmati. En cuanto a precios, se sitúa en una franja media, con un gasto aproximado de 20 a 30 euros por persona.

América

Colombia

El buen paladar

Decir El Buen Paladar (calle de Vicente Baeza, 2) es decir Colombia. Se trata de uno de los referentes de la cocina colombiana en Murcia, que reconocido por su oferta generosa, traslada a sus comensales directamente a Sudamérica. Su carta incluye desde empanadas, yuca frita y chicharrón con patacón y arepa, hasta platos principales como bandeja paisa, arroz con pollo o cazuela de frijoles, además de opciones para compartir como patacones y arepas rellenas.

El Buen Paladar posee dos locales en Murcia. El primero de ellos está en el barrio del Infante, en la calle Luis de Góngora, mientras que el segundo se encuentra en el centro comercial Zig Zag, en la avenida Juan Carlos I. Ideal para comidas en grupo o para quienes quieren explorar los sabores de la América hispana sin salir de Murcia. Ofrecen servicio a domicilio y su ticket medio por persona está entre los 10 y 20 euros por persona.

Venezuela

El Pilón de la Negra

El Pilón de la Negra es un restaurante venezolano en Murcia que se ha hecho un nombre por ofrecer sabores caribeños auténticos. Con cada bocado de sus comensales se ha convertido en un destino imprescindible para los más curiosos. El local homenajea a diario la tradición culinaria venezolana con arepas a la parrilla, tequeños clásicos de maíz o plátano, cachapas artesanales, empanadas venezolanas y platos contundentes como el pabellón criollo.

Ambiente, música y decoración que evocan el espíritu tropical, además de su terraza y atmósfera animada. El Pilón de la Negra destaca por su excelente relación calidad‑precio (con precios orientativos en torno a 20/30 euros por persona).

México

La SuFrida

Desde la parte norte del continente llega México, con La SuFrida (calle José García Martínez, 2). Hablamos de un restaurante mexicano con mucho carácter en Murcia y, cabe destacar, que se ha convertido en una parada obligatoria para los que buscan sabores distintos. Su carta ofrece desde nachos con guacamole y quesos fundidos hasta tacos al pastor, burritos, quesadillas de cochinita pibil y alitas adobadas.

No obstante, la cosa no queda ahí, también presume de cócteles típicos que complementan la experiencia culinaria. El local se distingue por su ambiente colorido, una decoración que remite a la cultura mexicana y música que acompaña la velada. Frescura en los ingredientes y generosidad en las raciones, posee una estupenda relación calidad‑precio en torno a 20/30 euros por persona.

Europa

Francia

Chez Marcel

A pocos minutos del centro de Murcia, Chez Marcel es un restaurante francés con encanto que sorprende por su cocina tradicional bien ejecutada y su atmósfera cálida en plena huerta murciana. Posee una valoración muy alta entre sus clientes habituales y ofrece una selección clásica de la cocina francesa en su carta, en la que destaca el paté de pato, quiches caseros, magret de pato o tartas tradicionales.

El local presume de un ambiente íntimo, música francesa de fondo y un servicio muy cercano que guía al comensal en la elección de vinos y platos. Este restaurante suele rondar una franja de precios media de aproximadamente 40–50 euros por persona. Muchos clientes recomiendan reservar con antelación debido a su popularidad y al reducido número de mesas.

Italia

Tierra Mia

Tierra Mia es una de las mejores pizzerías italianas que hay en Murcia. Ubicada en la calle Sociedad, 5, este local de cocina transalpina se ha ganado el estómago de los murcianos con sus pizzas napolitanas auténticas, pasta y antipasti elaborados con ingredientes italianos de calidad y productos frescos de la huerta murciana.

Su carta incluye más de 30 variedades de pizzas (desde la clásica Margherita con mozzarella DOP hasta combinaciones creativas con burrata, trufa o salmón ahumado) así como ensaladas, platos de pasta y postres caseros. Tierra Mía se sitúa en una franja media en torno a los 20/30 euros por persona, dependiendo de lo que se pida.