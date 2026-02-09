Los equipos de Cruz Roja llegan a los festejos de las pedanías

Un total de 52 dispositivos sanitarios se desplegaron en el municipio de Murcia el año pasado a través del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja, acuerdo que garantiza la cobertura asistencial en eventos deportivos, culturales, festivos e institucionales considerados de riesgo previsible. Y este 2026 se reforzarán los equipos en los festejos de las pedanías.

Así, a fiestas y eventos como el Encuentro de Cuadrillas de Patiño, la carrera solidaria en Churra a beneficio de Cáritas y el Carnaval de Llano de Brujas, este año suman cobertura asistencial y preventiva otros como los carnavales de Beniaján y El Palmar, así como la conmemoración del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Fuensanta, que protagonizará una peregrinación extraordinaria por las parroquias de las pedanías del municipio durante los próximos meses.

Así lo desvelaron los concejales de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quienes hicieron el balance de las actuaciones desarrolladas el año pasado en el marco de este convenio y anunciaron las novedades de este 2026.

"Este convenio, de dos años prorrogable otros dos más, establece un marco de cooperación estable, coordinado y transparente", destacó Pilar Torres.

Medio centenar de traslados al hospital

Los dispositivos dieron cobertura a algunos de los principales eventos multitudinarios del municipio, como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, la Romería de la Virgen de la Fuensanta, la Feria de Septiembre en los Huertos del Malecón, Semana Santa, conciertos, pruebas deportivas y celebraciones navideñas, entre otros.

En total, durante estas coberturas se realizaron 475 asistencias sanitarias y 50 traslados a centros hospitalarios.

En concreto, supuso una movilización de 3.242 horas de personal voluntario y técnico en la categoría de socorristas (SOS), a través de 308 profesionales. Además, los operativos desplegados a lo largo del año implicaron la participación de 296 técnicos en emergencias sanitarias (TES/TTS), que realizaron 2.663 horas de servicio, junto a 63 profesionales de Enfermería (578 horas) y 11 médicos (105 horas).

En cuanto a los recursos materiales, se activaron 64 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) con 554 horas de cobertura y 35 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) con 257 horas. Además, se movilizaron 17 vehículos 4x4 (149 horas), 14 furgones logísticos (197 horas) y cuatro puestos sanitarios avanzados (64 horas), junto a siete centros móviles de coordinación (76 horas).

Mediante este convenio también se han desarrollado planes conjuntos de actuación, formación y sensibilización, así como programas de reducción de riesgos. En este sentido, cabe mencionar el programa informativo de prevención del consumo de alcohol en jóvenes impartido por el área de Salud del Ayuntamiento.