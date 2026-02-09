Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer contacto con la huerta de las candidatas a reina infantil del Bando

Las aspirantes vivieron una jornada de convivencia el fin de semana en Blanca y Monteagudo

Las 30 niñas candidatas a reinar en el Bando de la Huerta infantil, en su estancia en Blanca.

Las 30 niñas candidatas a reinar en el Bando de la Huerta infantil, en su estancia en Blanca. / Federación de Peñas Huertanas

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

Las 30 niñas candidatas a reinar en el Bando de la Huerta infantil de este año vivieron una jornada de convivencia en su camino a las Fiestas de Primavera. El sábado acudieron vestidas con su traje tradicional a Blanca, donde fueron recibidas en el ayuntamiento por el alcalde de la localidad, Pablo Cano, y el concejal de festejos.

Asimismo, las candidatas contaron con la presencia del concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, que las acompañó en su ofrenda a la Patrona de Blanca, la Santísima Virgen de los Dolores.

Esa misma tarde, tuvieron una entrevista con el jurado, que tendrá que elegir a la reina de la huerta del Bando infantil y a sus 14 damas de honor. Por último, las aspirantes visitaron la Fundación Pedro Cano, donde el pintor murciano recibió a las niñas en su museo.

Las candidatas a reina infantil del Bando de la Huerta en su ofrenda en Blanca.

Las candidatas a reina infantil del Bando de la Huerta en su ofrenda en Blanca. / Federación de Peñas Huertanas

La jornada del domingo se desarrolló en la pedanía de Monteagudo. Allí las niñas acudieron con ropa de calle y fueron recibidas en el centro de visitantes de Monteagudo por miembros de la Junta Municipal de la localidad y por el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández.

Tras el recibimiento, las aspirantes realizaron una ofrenda a los patrones de Monteagudo, la Virgen de la Antigua y San Cayetano, antes de comenzar la subida al Castillejo y las Fortalezas del Rey Lobo, actividad con la que finalizó la jornada de convivencia de las candidatas a reina del Bando de la Huerta infantil.

