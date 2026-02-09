Las placas inteligentes llegan a todas las calles de Murcia y pedanías

Los códigos inteligentes que ya se incluyen en 2.000 de los letreros de las calles del municipio, aunque sobre todo en el centro de la ciudad de Murcia, llegarán ahora a todas las vías de la capital y a su más de medio centenar de pedanías.

Al escanear estos códigos de colores con el teléfono móvil, los usuarios pueden acceder a datos históricos de la calle-como los antiguos nombres de la vía en diferentes formatos y 33 idiomas distintos-, así como la ubicación de paradas de autobús, lugares de interés y comercios cercanos. Aunque, además, incluirán métricas como la calidad del aire, los niveles de polen y el estado del tráfico, entre otros aspectos.

El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para instalar 11.500 códigos con tecnología accesible para personas con discapacidad visual a la empresa Navilens Tech SL por poco más de 417.000 euros, aunque el acuerdo también contempla el mantenimiento y actualización de los códigos ya existentes.

Además de los 11.500 códigos inteligentes, el Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado a Alprint Soluciones Gráficas SL la fabricación, suministro e instalación de unas 32.000 placas físicas identificativas del viario público que incorporarán también los códigos NaviLens.

Información en audio

Esta tecnología está diseñada atendiendo a la inclusión de personas con discapacidad visual, ya que los códigos pueden ser detectados por la cámara del teléfono móvil incluso en movimiento. El sistema ofrece la información mediante audio y señales sonoras, "lo que supone un avance significativo en accesibilidad universal e inclusión", señalan desde el Consistorio.

La empresa adjudicataria, Navilens Tech SL, especializada en soluciones tecnológicas de accesibilidad, será la encargada de suministrar los códigos, incorporar los contenidos digitales y mantener y actualizar la plataforma tecnológica.

La actuación, desarrollada a través de las concejalías de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y de Pedanías y Vertebración Territorial, está financiada mayoritariamente con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Con esta actuación, vamos a mejorar la accesibilidad, la orientación urbana y el acceso a información de servicio público. Y lo vamos a hacer en todo el municipio, con el objetivo de garantizar unos servicios modernos, ágiles y útiles para murcianos y visitantes, con independencia de la calle, barrio o pedanía en la que se encuentren", declaró a esta redacción el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

"A través de estos códigos, los usuarios podrán consultar datos útiles como la denominación de las calles, información histórica del entorno o información en tiempo real relacionada con el espacio urbano y estará disponible en una treintena de idiomas", resumió, por su parte, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Despliegue

El plazo de ejecución del contrato es de 4 años, por lo que el despliegue de estos códigos por las calles del municipio se realizará de forma progresiva. El edil de Pedanías ya explicó, durante la presentación del Presupuesto municipal para 2026 de su Concejalía, que se priorizará el cambio de aquellas placas que estén deterioradas y las de aquellas calles para las que se haya solicitado un cambio de nombre.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de ciudad del alcalde José Ballesta y en la estrategia Murcia Smart City, "orientada a construir una ciudad más accesible, digital e inclusiva, que aprovecha la tecnología para mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a la información urbana", explicaron desde el Ayuntamiento en relación a esta iniciativa.

Otras mejoras

La tecnología NaviLens es la que emplean también los 76 tótems turísticos que hay en el municipio, elementos que se renovarán con el contrato adjudicado en la última Junta de Gobierno local, acuerdo que incluye también la instalación de 56 tótems más.

El contrato se adjudicó a la mercantil Cersan Cerramientos Metálicos, S.L.U., por un importe cercano a los 111.000 euros, y cuenta con un plazo de ejecución de un mes y medio, sin posibilidad de prórroga.

Además, los nuevos tótems se realizarán en acero inoxidable, con un diseño renovado y actualizado. En la placa inferior figurará el escudo municipal y la leyenda 'Ayuntamiento de Murcia' grabados a láser, así como textos informativos sobre cada edificio o espacio en español e inglés.