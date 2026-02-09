Casi la mitad de murcianos tira alimentos una o más veces por semana, y un 5 por ciento, a diario. Así lo refleja la encuesta de desperdicio alimentario desarrollada por el Ayuntamiento, cuyos resultados presentó este lunes la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

La iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto europeo LIFE GreenMe5, tiene como objetivo "sentar una base sólida para la acción pública en materia de economía circular y llevar a cabo acciones concretas para reducir el desperdicio alimentario en los hogares", resaltó la edil del ramo. Así, los resultados servirán para elaborar acciones educativas y formativas, así como para promocionar el compostaje doméstico.

La encuesta, realizada entre los meses de septiembre y diciembre de 2025 de forma online, contó con la participación de 149 ciudadanos residentes en distintos barrios y pedanías del municipio, para estudiar los hábitos de compra, consumo y gestión de alimentos en el ámbito doméstico.

Hábitos

El informe identifica como principales focos de desperdicio la fruta y la verdura (53,1 por ciento), la comida ya cocinada (51,7 por ciento) y los productos caducados (46,9 por ciento).

La encuesta refleja también que más del 70 por ciento de los hogares consume las sobras al día siguiente, cerca del 65 por ciento las congela y un 32 por ciento las reutiliza en nuevas recetas.

En cuanto a los hábitos de compra, encuesta refleja que la mayoría de los hogares (87'1 por ciento) realiza la compra una o varias veces por semana, principalmente en supermercados o hipermercados (82'5 por ciento), aunque también se recurre a mercados y comercios locales.

Sin embargo, solo un 34 por ciento de las personas encuestadas planifica siempre los menús o listas de la compra, mientras que la mayoría lo hace solo de forma ocasional.

Uno de los datos más positivos que arroja el estudio es que el 85,7 por ciento de las personas encuestadas considera que el desperdicio alimentario es un problema importante, y más del 90 por ciento afirma estar dispuesta a recibir consejos o herramientas para reducirlo, o bien declara que ya está aplicando medidas en su hogar.

Noticias relacionadas

"Estos datos demuestran que existe un buen nivel de información, aunque todavía hay margen de mejora para trasladar ese conocimiento a la práctica diaria, especialmente en la conservación y organización de los alimentos", señaló Bernabé.