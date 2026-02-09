Cuenta atrás para el inicio de las obras del Parque Metropolitano Oeste de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, estampó su firma en los contratos de obras para construir el Parque Metropolitano Oeste en Barriomar, trabajos que ahora deben iniciar en el plazo de un mes. Y, con un plazo de ejecución de un año, el que será el mayor jardín del municipio debería estar concluido a inicios de 2027.

Además, el regidor murciano presentó a la ciudadanía el proyecto, junto a representantes de las empresas constructoras, este lunes en el hub audiovisual del Cuartel de Artillería.

"Idas y venidas"

"Hay a quien le cuesta creer que este proyecto haya llegado a su fase final", destacó Ballesta sobre la iniciativa que se presentó en 2007 con Miguel Ángel Cámara como alcalde.

"Han sido muchos años de frustraciones; de idas y venidas; de vueltas y vueltas", rememoró Ballesta, quien subrayó que "aún hay gente que no cree" y que, por ello, han decidido firmar el contrato ante la sociedad civil como testigo.

El regidor también recordó a las empresas adjudicatarias del proyecto su responsabilidad: "Está en juego su profesionalidad: la expectación es altísima en la ciudad, esto no es una obra cualquiera", señaló Ballesta.

El Parque Metropolitano supone una inversión global de 6,3 millones de euros entre los dos contratos de obras. La ejecución del primer lote - el de urbanización y obra civil- se prevé desde febrero de este año hasta enero de 2027 y estará a cargo de la empresa Serrano Aznar Obras Públicas SLU, por un importe de 4.812.266,80 euros.

En cuanto al segundo lote -centrado, sobre todo, en el área de juegos-, se adjudicó por un importe de 1.086.822 euros a LAPPSET España VR SL, empresa que, a partir de ahora y hasta el mes de abril, desarrollará el proyecto técnico y prevé que las obras inicien en mayo y duren hasta octubre de este año.

Dos grandes ejes

El plano presentado, de izquierda a derecha y en forma de ele, muestra las siguientes zonas: un ecosistema de palmeral, un área de descanso con espacios cerrados, un pipicán, un lago naturalizado, una huerta tradicional, una zona de juegos infantiles, un anfiteatro al aire libre, una plaza, otra huerta tradicional, una fuente y un aparcamiento exterior.

Tras la firma del contrato con las empresas Lappset España VR S.L y Serrano Aznar Obras Públicas SLU, los arquitectos jefe encargados del proyecto explicaron, a grandes rasgos, los trabajos a desarrollar.

"No es una estrategia aislada", destacó el arquitecto municipal, Salvador Benimeli, pues "se convierte en la bisagra entre dos grandes ejes: el río Segura y 'Conexión Sur' -el proyecto que creará una zona verde sobre las vías soterradas del tren-". Así, se crearán dos ejes: uno de norte a sur y, otro, de este a oeste, al conectar también con el Malecón y el paseo fluvial.

Asimismo, Benimeli destacó la renaturalización del margen derecho del río Segura y de espacios de huerta tradicional.

Por su parte, Guillermo Jiménez, arquitecto de Urbamusa, explicó que, además, esta infraestructura conectará Barriomar con el centro de la ciudad, y resaltó también el tratamiento de aguas superficiales, que se filtrarán hasta un punto de vertido en el río.

Otros de los aspectos que mencionó Jiménez fueron la iluminación telegestionada, el riego inteligente y un sistema de cámaras de seguridad que harán que el Parque Metropolitano no sea "un simple parque".

A ello, se une el uso de pavimentos menos duros y de vegetación, con especial atención a las especies autóctonas, para paliar el efecto isla de calor.

En este sentido, cabe resaltar que el 60 por ciento de la superficie del parque contará con sombra natural gracias a la plantación de más de 5.800 especies vegetales, como mencionó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Claves

Guillén resumió las que llamó "las claves del proyecto". La primera de ellas es la reforestación y renaturalización como eje central, con la creación de un bosque urbano de ribera. De los 5.800 ejemplares vegetales, más de 800 serán árboles de gran porte.

La segunda clave es "el agua como elemento estructural del parque", con la presencia de un lago naturalizado de más de 800 metros cuadrados, ocho fuentes, acequias y azarbes.

La sostenibilidad es la tercera clave, con la presencia de sistemas de drenaje sostenible que filtrarán y recogerán el agua de la lluvia para reducir las escorrentías y las inundaciones en los episodios de fuertes lluvias.

La cuarta y última clave es "la tecnología al servicio del ciudadano", pues el Parque Metropolitano será "la primera infraestructura verde e inteligente del municipio", aseguró Guillén, gracias a la presencia de elementos como sensores ambientales de calidad del aire, polen y ruido, estaciones meteorológicas, sistemas de control de afluencia, servicio de WiFi público, señales accesibles, pantallas LED interactivas, puntos de recarga para vehículos de movilidad personal y un tótem informativo digital, entre otros.

Por otro lado, la zona de juegos -que ya desgranó este diario- contará con el elemento de juegos más grande del país inspirado en el autogiro de Juan de la Cierva, que superará los 15 metros de altura, infraestructura que quedará unida a una cúpula que servirá también de mirador, basada en la cúpula de Piñero.

En total, habrá más de 100 elementos de juego, muchos de ellos inclusivos, como es el caso del submarino de Isaac Peral, que contará en su interior con juegos sensoriales y de aros, entre otros.