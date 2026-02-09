Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo

Más de 50 toneladas de residuos y escombros de obras se han retirado de los caminos rurales de Baños y Mendigo. La actuación se enmarca en un operativo que arrancó hace 10 días en cuatro focos de vetidos incontrolados en la pedanía murciana, trabajos que este lunes supervisó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.

La también concejala de Fomento y Patrimonio, junto al presidente de la Junta Municipal de la pedanía, Javier Vera, apelaron a la responsabilidad ciudadana para evitar "el uso de espacios naturales como vertederos ilegales" y anunciaron un refuerzo en la vigilancia de la zona mediante el uso de drones.

Hasta la fecha, se han retirado 51,6 toneladas de residuos y está previsto que los trabajos se prolonguen durante, al menos, quince días más. Para esta actuación se ha utilizado maquinaria pesada, como camiones equipados con grúa y pulpo, para retirar los desperdicios que "invadían el entorno natural y dificultaban el tránsito", matiza el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, para reforzar este dispositivo, a través de la empresa concesionaria PreZero, se está llevando a cabo la recogida muebles, colchones y otros objetos abandonados junto a los residuos.

El Consistorio recuerda en un comunicado que la ordenanza de residuos contempla "sanciones muy severas ante estos comportamientos incívicos". El abandono de escombros, sacos o muebles en la vía pública está prohibido y, en el caso de que los vertidos incluyan materiales peligrosos, las multas pueden alcanzar hasta los 600.000 euros.

Desde la Concejalía de Fomento y Patrimonio insisten en que los vecinos que necesiten deshacerse de escombros o fibrocemento deben contactar con gestores autorizados inscritos en el RERA o consultar al servicio municipal de limpieza viaria.