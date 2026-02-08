El pregón más inclusivo del carnaval de Cabezo de Torres: "Para algunos el mejor de la historia"

La gala del pregón y coronación de las figuras del carnaval del Cabezo de Torres estuvo cargada de emoción y sentimiento gracias a la presencia del pregonero de esta edición, el cantante murciano Salva Ortega, que junto a distintos usuarios de la asociación Aidemar, que ofrece servicios para personas con discapacidad, transformaron la gala "en un espectáculo único, de otra galaxia".

Así lo definió el presidente del carnaval de Cabezo de Torres, Pablo Belmonte, que detalló que el pabellón estaba repleto, entre carnavaleros que se habían volcado con esta iniciativa para el pregón y otras personas de Aidemar que asistieron al acto.

"Todo el pabellón se puso a bailar, transformaron la gala en un concierto en el que los chicos de Aidemar se salieron", explicó Belmonte, que añadió que "algunos de los asistentes nos dijeron que este ha sido el mejor pregón de la historia". Por lo que "si seguimos nosotros al frente, intentaremos repetir esta línea para el siguiente pregón". Además, Ortega ofreció un pregón cargado de sentimiento carnavalero, que complementó a la exhibición.

La exhibición de Salva Ortega y los usuarios de la asociación Aidemar. / Francisco Peñaranda Saura

El resto de la gala fue una verdadera fiesta que fluyó al ritmo de una chirigota dedicada a Cabezo de Torres y una batucada del grupo ‘Kalimba’. Tras esto, la agrupación carnavalera muleña ‘Kissamba’ puso un toque rítmico a la ceremonia de coronación con la que finalizó la gala.

Para este momento tan especial, los integrantes que formaban parte de los Musos de la anterior edición, le fueron colocando las partes de su vestimenta a los encargados de lucirlas este año. Junto al Muso y la Musa, lucían también los intérpretes de Doña Cayena y Don Pimentón de este año.

Otro de los momentos del acto lo protagonizó la Máscara del carnaval, Juan Alcántara, que ofreció un discurso muy emotivo para anunciar que la obra que se quemará el día 21 será del artista fallero valenciano Pere Baenas.