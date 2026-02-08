Solidaridad
La plaza Romea de Murcia se llena de 'cocidos solidarios'
La octava edición del evento gastronómico solidario convierte la emblemática plaza murciana en un comedor improvisado
La Plaza Romea de Murcia ha albergado al mediodía de este domingo la octava edición del 'Cocido solidario'. Organizado por la Asociación de Jefes de Cocina de la Región de Murcia (Jecomur) y bajo el lema «El caldo que une», decenas de cocineros voluntarios se han puesto manos a la obra para repartir raciones y raciones de la típica receta murciana. El precio era de cinco euros a beneficio de la Asociación “Azul en Acción”.
Alrededor de un centenar de murcianos disfrutaron de una velada en compañia, aunque otros decidieron recogerlo para degustarlo en casa, la otra opción que había disponible.
"Azul en Acción"
La ONGD Azul en Acción, nace en el seno de la Policía Local de Murcia en el año 2000 con el objetivo de ayudar a las personas más desfavorecidas y vulnerables mediante la intervención en la Cooperación Internacional al Desarrollo y la Ayuda Humanitaria.
La periodista Eva Abril ha sido la encargada de dirigir y animar a los presentes de un acto lleno de humanidad y valores solidarios.
