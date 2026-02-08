Medio millón para reforzar el control del ruido y la contaminación lumínica en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un contrato por valor de más de medio millón de euros para mejorar el control del ruido urbano, las vibraciones y la contaminación lumínica. Aunque el acuerdo, dividido en cuatro lotes, se ha adjudicado 'a medias', pues la empresa Regenera Levante S.L. se hizo con dos de los lotes y los otros dos fueron declarados desiertos al no recibir ninguna solicitud, decisión adoptada por la mesa de contratación el 20 de enero.

El acuerdo tiene una duración de cuatro años y se destina a la instalación y mantenimiento de los equipos que proporcionan los datos necesarios para realizar las inspecciones ambientales y elaborar los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción municipales.

Con los datos obtenidos, además, se puede controlar la contaminación acústica, evaluar vibraciones en edificios conforme a la normativa estatal, medir la contaminación lumínica y verificar el cumplimiento del reglamento de alumbrado exterior.

Así, los servicios dependientes de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro, podrá disponer de "datos fiables y continuados", algo que "permite intervenir con mayor precisión en zonas con problemas de ruido, diagnosticar situaciones y tomar decisiones con criterios técnicos, fiables y objetivos", destacan fuentes del Ayuntamiento.

Procedimiento negociado

Dos de los lotes ofertados en el contrato han quedado desiertos, pero desde el Ayuntamiento aseguran que "esta situación se produce en numerosas ocasiones y no conlleva ninguna incidencia". De hecho, es lo mismo que ocurrió con el contrato de mantenimiento del aparcamiento subterráneo de Abenarabi: ninguna empresa optó por el lote relativo a la limpieza de las instalaciones, tarea que finalmente asumió la empresa de limpieza que trabaja con Urbamusa mediante adjudicación directa.

En este caso, "el procedimiento continúa y esto no supone paralización", matizaron desde la Glorieta, pues se recurrirá al procedimiento negociado y, de esta forma, el Ayuntamiento tiene intención de optar a los lotes que han quedado desiertos.

Mediante este proceso, se invita a las empresas del sector a presentar sus ofertas para el contrato, con el mismo precio y características que en un inicio. "Así, de una forma rápida se consigue adjudicar estos lotes para llevar a cabo el proyecto", concluyeron desde el equipo de Gobierno local.

Características

Los cuatro lotes se destinan a la instalación y el mantenimiento de diversos equipos, y los dos que se adjudicaron -el primero y el cuarto- fueron para la empresa Regenera Levante S.L.

En cuanto al primer lote, abarca las estaciones portátiles de monitorización acústica en continuo del Servicio de Medio Ambiente, que se emplean para realizar estudios específicos en zonas con alta afluencia de tráfico y terrazas, y se adjudicó por 110.105 euros.

La otra parte del contrato que será competencia de Regenera Levante S.L., por un valor de 343.297 euros, es la que cubre las 60 estaciones fijas de medición acústica y meteorológica de la Plataforma MiMurcia-URBO.

Las estaciones fijas se distribuyen por todo el término municipal, pero especialmente en áreas residenciales, sanitarias y grandes ejes de tráfico como Ronda Norte y Ronda Sur. Estas herramientas permiten disponer de datos a tiempo real y forman parte de la red digital de monitorización continua.

Por otro lado, uno de los lotes que se declaró desierto incluye los cinco sonómetros y cuatro calibradores de mano que emplean los técnicos municipales cuando realizan inspecciones ambientales presenciales, y tiene un valor de 48.100 euros.

Por último, el otro lote que no recibió ninguna oferta cuando salió a licitación, por 29.917 euros, fue el que hace referencia a los equipos no sonométricos utilizados en labores de inspección del Servicio de Medio Ambiente, destinados a medir vibraciones, condiciones meteorológicas y contaminación lumínica, y empleados también para evaluar afecciones en interiores de edificios y la intrusión lumínica en zonas sensibles.