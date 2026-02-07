La Policía corta los accesos a la mota del Río Segura en Murcia

La Región de Murcia se ha 'escapado' de los daños más importantes ocasionados por la borrasca Marta. Sin embargo, el agua ha caído con intensidad sobre el Río Segura que ha experimentado una importante crecida.

Con la crecida de la presa Azud de Ojós, el ayuntamiento ha decidido llevar a cabo un desembalase preventivo hacia el Segura sobre las nueve de la noche. Esto, según indicaron a través de la red social X (Twitter.com), va a ocasionar un aumento en el cauce a su paso por la ciudad de Murcia. Por la seguridad de los ciudadanos, la Policía ha cortado los accesos a la mota del Río "hasta nuevo aviso".

En Blanca no se preveía ninguna incidencia por la "buena absorción del caudal"

Durante la mañana de este sábado, las autoridades se vieron obligadas a realizar un desembalse de 55 m³/s en el embalse de Camarillas (Albacete) para controlar el aumento del nivel del agua.

Además, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informó que este embalse se encontraría a un 77% de su capacidad con 27 hectómetros cúbicos de agua almacenada de su volumen máximo de 36.

El alcalde de Blanca, Pablo Cano, indicó que habló con la Policía y con Protección Civil para hacer cortes por precaución de algunos senderos próximos al río.

Asimismo, el mandatario municipal advirtió a las personas que practican actividades náuticas. También comentó que la alerta de la situación la recibieron por medio de protección civil y que no preveían ninguna incidencia, gracias a "la buena absorción del caudal".

Por otro lado, según los últimos datos publicados por la CHS, los embalses de la Región de Murcia se encuentran a un 36% de su capacidad, a pesar de que algunos de ellos presenten altos niveles de agua embalsada. Estos son los de Talave en Albacete, que se encuentra a un 84% de su capacidad, y el de Camarillas, en la misma provincia con un 77%.

En el lado opuesto, los que menos agua contienen son los de El Cenajo con un 24% y el de La Pedrera (Alicante) con un 27%.