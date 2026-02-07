Murcia registra dos accidentes de patinete al día y roza las 3.500 sanciones en 2025

La Policía Local de Murcia formuló un total de 3.475 denuncias a conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y contabilizó 727 accidentes con este medio de transporte implicado, lo que supone una media de dos siniestros diarios en la capital de la Región, según informaron fuentes municipales a Europa Press.

La mayoría de estos incidentes tuvo su origen en la conducción antirreglamentaria, destacando especialmente la circulación por zonas prohibidas y el incumplimiento de la distancia de seguridad.

Asimismo, el respeto a la prioridad de paso en pasos de peatones, semáforos y señales de 'stop' o 'ceda el paso' continúa como una de las asignaturas pendientes para algunos usuarios de estos dispositivos que cada vez ganan más presencia en las calles de la ciudad.

Radiografía de las infracciones

En cuanto al régimen sancionador, el volumen de denuncias --casi diez diarias de media-- refleja que entre las infracciones más comunes en 2025 figuran el transporte de pasajeros en vehículos diseñados para una sola persona, la circulación prohibida por aceras y zonas peatonales y el uso de auriculares conectados a reproductores de sonido.

Los agentes también ponen el foco en otras conductas de riesgo, como el uso del teléfono móvil al manillar, la conducción negligente, el incumplimiento de semáforos en rojo y la presencia de menores de 15 años a los mandos de estos vehículos, edad mínima establecida por la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia.

Seguridad y recomendaciones

Ante estos datos, desde el Cuerpo de la Policía Local de Murcia han emitido una batería de recomendaciones técnicas y de seguridad.

Así, recuerdan que el límite de velocidad es de 25 kilómetros por hora y que el consumo de alcohol o drogas al volante de un VMP conlleva sanciones equiparables a las de cualquier otro vehículo a motor.

Para reducir la siniestralidad, las autoridades subrayan el uso del casco como elemento "vital" frente a caídas, así como el empleo de luces delanteras y traseras y prendas reflectantes durante la circulación nocturna.

Finalmente, instan a los usuarios a priorizar el uso de los carriles bici y la calzada urbana, evitando aceras y zonas peatonales.