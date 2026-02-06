Vuelve la cafetería más añorada por los vecinos de San Basilio

La cafetería del centro cultural Puertas de Castilla, ubicado en San Basilio, se prepara para volver a encender los fogones después de años de inactividad. El Ayuntamiento ha aprobado el contrato para ofrecer el servicio, por un importe de 6.000 euros anuales, en la Junta de Gobierno celebrada este viernes, en la que se destacó que se trata de una actuación muy esperada por los vecinos de la zona.

Además, el procedimiento incorpora criterios para favorecer la accesibilidad alimentaria, como, por ejemplo, disponer de alimentos sin gluten y para diabéticos, y también en materia de responsabilidad ambiental, como instalar sistemas para la separación selectiva de residuos.

El local de la avenida Miguel de Cervantes acoge diversas actividades culturales y este contrato, promovido por el Servicio de Cultura y Festejos, "se concibe como un apoyo a la programación cultural del centro", detalla el Consistorio en un comunicado.

Aunque también se pretende "dinamizar el entorno del barrio y fomentar la convivencia y el uso continuado de las instalaciones municipales", prosigue el escrito, pues el centro alberga servicios como una biblioteca, un salón de actos con aforo para un centenar de personas, una sala de exposiciones, aulas polivalentes y una oficina de información municipal, entre otras instalaciones.

Entre las prestaciones incluidas en el acuerdo se encuentran la elaboración y venta de productos, la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como el mantenimiento del mobiliario y del resto de elementos del espacio.

La contratación, cuyo plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 20 de febrero, cuenta con un precio máximo de 6.074 euros, más el 21 por ciento de IVA, con un plazo de duración de un año y prorrogables hasta cuatro años.