Estos son todos los carnavales que se celebran este fin de semana en Murcia

Murcianos de todo el municipio ensayan ya sus coreografías y preparan sus disfraces para los festejos carnavaleros que colman el mes de febrero. Desde el despliegue de desfiles en el Cabezo hasta la mezcla de tradición e innovación en el carnaval de Llano de Brujas -uno de los más viejos del municipio-, pasando por propuestas como el 'tardeo doloreño', Murcia y pedanías suman un programa de festejos carnavaleros de lo más variado, aunque cada localidad tiene sus propias costumbres y personajes del carnaval.

Aljucer

Aljucer celebra el carnaval este sábado, 7 de febrero, con el gran desfile que partirá a las 16.30 horas de la calle Mayor y recorrerá las principales calles de la pedanía hasta llegar a la calle Iglesia. En el pasacalles de este año participarán 26 comparsas, cinco más que en la edición anterior, y un total de 800 personas.

Beniaján

La pedanía murciana de Beniaján calentaba motores para el carnaval desde el 31 de enero, con el aperitivo carnavalero y la convivencia de comparsas, que contó con la participación de 17 grupos carnavaleros de Beniaján, en un ambiente de hermandad y celebración. Aunque el pistoletazo oficial de salida es este viernes, 6 de febrero, con la lectura del pregón de carnaval a las 20:00 horas en el pabellón de deportes de Beniaján, que correrá a cargo de la vicealcaldesa, Rebeca Pérez López.

Durante el acto también tendrá lugar la coronación de las musas de este año: Marisol Sánchez Bravo como Musa del Carnaval y Eva García Cánovas como Musa Infantil, en una jornada que concluirá con la charamita de luces -un pasacalle tradicional de gigantes y cabezudos-.

Al día siguiente se celebrará el primer desfile de comparsas, de carácter más informal, mientras que el domingo 8 de febrero se celebrará el desfile infantil, en el que participarán colegios y grupos infantiles de carnaval.

Ya la próxima semana, el sábado será el turno de una convivencia de grupos carnavaleros en el Jardín Monteazahar, donde las comparsas compartirán una gran paella y actividades de convivencia.Y el broche lo pondrá el gran desfile de comparsas, que se celebrará el 15 de febrero y culminará con la entrega de premios.

Puente Tocinos

La pedanía murciana de Puente Tocinos celebra el carnaval desde el 7 de febrero a las 19.30 horas con el desfile informal, evento seguido de una sesión DJ en el recinto de fiestas. Y, al día siguiente, se celebrará el desfile de comparsas foráneas a partir de las 17 horas junto a la entrega de premios y una fiesta posterior.

En esta edición, serán 15 las comparsas foráneas participantes en el desfile: Esendo, Mambo, Tindaya, Rosazul, Universo, Exotic, Tuku taka, Sabor, Azahar, María Belando, Buen rollito, Begoña Navarro, Marakebia, Guayaba y Rompe el ritmo.

El siguiente fin de semana será el turno del desfile infantil, a las 17 horas, seguido de una fiesta con animación y juegos para los más pequeños. Y el día grande será el sábado 14 de febrero, con un pasacalles a partir de las 11 horas y el gran desfile de carnaval a partir de las 17 horas en una jornada que contará, además, con animación, exhibiciones, entrega de premios y actividades festivas.

Entre los personajes del carnaval de Puente Tocinos que dan vida a la festividad se encuentran la Musa Juvenil, encarnada este año por Daniela; la Musa Adulta, papel que ostentará Cristina; y Don Carnal, representado este año por Enrique, los tres de la compasa de la escuela de baile Dancelmar. Por otro lado, la Musa Infantil será Elena, de la comparsa de la escuela de baile María José García.

Los Dolores

El carnaval de Los Dolores arranca el 7 de febrero con dos citas destacadas: el gran desfile y el 'tardeo doloreño', y concluye el próximo 17 de febrero con el desfile infantil.

El gran desfile será el primer día de los festejos, el sábado 7 de febrero a partir de las 16:00 horas, y reunirá a 12 comparsas llegadas desde distintos municipios de la Región de Murcia y de provincias limítrofes: Esendo, Guayaba, María Belando, Divas del Celemín, Baile Beatriz Pérez, Rosazul, Alhanza, Show dance, Bamboleo, Sweetdreams, The dance studio y Tindaya.

Además, durante la jornada se desarrollarán actividades para los más pequeños y batukadas, y las reinas de las fiestas participarán como musas del carnaval.

Por su parte, el 'tardeo doloreño' regresará el 7 de febrero a la calle Alhambra, una cita que incluye la convivencia de las comparsas y la animación musical de la cadena radiofónica Tremenda FM, que emitirá en directo una sesión con los DJs invitados a lo largo de la tarde.

Este tardeo contará con la colaboración de los establecimientos de hostelería y ocio nocturno de la pedanía, como la Cafetería Bangles y el Bar Los Pollos, así como de la comisión de fiestas de Los Dolores. De hecho, la Cafetería Bangles acogerá la entrega de premios del desfile de comparsas.

Por último, el desfile infantil cerrará el carnaval de Los Dolores el próximo 17 de febrero con la participación de distintos centros educativos y asociaciones culturales de la pedanía.

Cabezo de Torres

Cabezo de Torres acoge la propuesta carnavalera más popular del municipio y ya ha elegido a los protagonistas de este año: Mamen Martínez, del grupo carnavalero ‘Las Legendarias’, consiguió hacerse con el título de Musa en una lucha que estuvo muy disputada con la otra candidata de la agrupación ‘Las que faltaban’.

En el apartado masculino, Daniele Santobianchi del grupo carnavalero ‘Las que faltaban amazonia’ será el Muso de estas fiestas. Aunque ambas figuras del carnaval tendrán que esperar a este sábado, 7 de febrero, para la coronación oficial.

Además, durante la coronación tendrá lugar la lectura del pregón y la entrega de la máscara, que este año recae en Juan Alcántara Martínez, y este año habrá un pequeño homenaje a que ha sido párroco del pueblo durante los últimos 12 años.

En cuanto al pregón, correrá a cargo del cantante Salva Ortega, junto a usuarios de la Asociación para la Integración de las personas con Discapacidad de la Comarca del Mar Menor (Aidemar).

Por otro lado, para elegir a Doña Cayena se votó de forma online y resultó ganadora Charo, del grupo carnavalero ‘Nereidas’. Y el encargado de encarnar a Don Pimentón en el próximo desfile será Antonio José Ruiz de ‘Arabeskas’.

El 13 de febrero arrancará el despliegue de desfiles en el Cabezo con el desfile infantil, en el que participarán unos 1500 escolares participantes de los colegios de Cabezo de Torres y Churra. Y, al día siguiente, será el turno del carnaval de los animales, en el que el premio es pienso para alimentar al ganador durante tres meses.

También el 14 por la tarde se celebrará la cuarta edición del carnaval abierto con temática inspirada en San Valentín y entrada libre para que cualquiera que lo desee pueda desfilar. Para cerrar el día, habrá un concierto con música urbana y un grupo de tecno-flamenco.

Al día siguiente, desde las 12 del mediodía habrá actividades infantiles en el recinto ferial, y ya se dará paso a los tres grandes desfiles, los días 15, 16 y 17.

El carnaval de foráneos será el 20 de febrero y el último gran desfile del carnaval de Cabezo de Torres será el sábado 21 de febrero, cuando los grupos carnavaleros desplegarán en las calles de la pedanía murciana los disfraces y coreografías a los que han dedicado meses de esfuerzo.

Para concluir los festejos, a las doce de la noche, Juan Alcántara quemará la máscara, que una vez más es obra del artista fallero Pere Baenas. Aunque las actividades carnavaleras en el Cabezo no culminarán junto al despliegue de desfiles, pues dos semanas más tarde, el 14 de marzo, concluirá la programación del carnaval con el certamen de chirigotas.

Llano de Brujas

Aunque los disfraces no se lucirán en Llano de Brujas hasta el viernes 13 de febrero, cabe mencionar uno de los carnavales más antiguos del municipio, que llega este año con una novedad: el Bingo Drag Queen XXL, con personalidades como Lolita Versace, Pink Chadora y Drag Liak.

Los festejos arrancarán el viernes 13 con la ofrenda floral a San Pedro, el encendido de la iluminación especial de carnaval y el inicio oficial de la fiesta con el cortejo de Doña Cuaresma y el pregón inaugural.

El día de San Valentín se desarrollará la ruta de la tapa y el cóctel, con comparsas para animar el ambiente y premios para quienes participen en la votación. Y, al día siguiente, el tradicional desfile de harapos desplegará una batalla de harina y confeti en las calles de la localidad murciana.

Otro de los eventos más destacados del carnaval en Llano de Brujas es la Suelta y el Desfile de las Almas en Pena que se celebrará el lunes 16 de febrero, cuando 'fantasmas' desfilarán por las calles de la pedanía, candiles en mano y con grilletes en los pies.

Y, al día siguiente, llegará el momento de los más pequeños con el desfile infantil. Otra novedad de esta edición es la actuación de la chirigota de Beniaján, que tendrá lugar el jueves 19 de febrero a las 21 horas en la plaza de la Alcaldía.

El viernes llegará el turno del desfile informal y de comparsas foráneas y el sábado se estrenará el Bingo Drag Queen XXL, también en la plaza de la Alcaldía a partir de las 17:30 horas, que reunirá a la drag nacional Pink Chadora, a la drag murciana internacional Drg Liak y a las drags locales Lady Morgana y Miss Meferina, así como a la reina drag del carnaval 2026, Penny Rabbit, en un evento conducido por la reina de ceremonias Lolita Versace.

Noticias relacionadas

Y, esa misma noche, será el Baile de Pujas, la fiesta de carnaval del centro de mayores. Para concluir los festejos, el gran desfile de carnaval de piñata recorrerá las calles de la localidad el 22 de febrero, evento que culminará con la lectura del Bastonero y el espectáculo de la Quema de la Bruja Salá.