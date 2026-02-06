Estas son las calles cortadas esta tarde en Murcia por la protesta por la vivienda y las pensiones

El centro de Murcia registrará cortes de tráfico y restricciones a la circulación durante la tarde de este viernes con motivo de una manifestación por el derecho a la vivienda y la subida de las pensiones convocada por organizaciones sindicales y sociales de la Región.

La protesta comenzará a partir de las 19:00 horas y recorrerá algunas de las principales vías del casco urbano, lo que obligará a realizar desvíos puntuales y a extremar la precaución en los desplazamientos.

Según el recorrido previsto, la manifestación partirá desde la Delegación del Gobierno, continuará por Teniente Flomesta, tomará la Gran Vía y finalizará en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional. Durante el desarrollo de la marcha, estas calles y las vías adyacentes podrán quedar cerradas total o parcialmente al tráfico.

Los cortes afectarán especialmente al entorno de la Gran Vía Salzillo, una de las arterias principales de la ciudad, así como a accesos cercanos al centro histórico. La normalidad del tráfico se irá recuperando de forma progresiva una vez finalice la movilización.

Cartel anunciador de la protesta / L.O.

Desde las organizaciones convocantes (UGT, Comisiones Obreras, USO, Intersindical y colectivos sociales como la PAH y Yayoflautas Murcia) se ha llamado a la participación ciudadana para reclamar la aprobación de medidas del denominado escudo social, rechazadas recientemente en el Congreso, relacionadas con la vivienda, las pensiones y la protección de familias vulnerables.

La Policía Local recomienda evitar circular por el centro de la ciudad durante la franja horaria de la manifestación, utilizar vías alternativas y planificar los desplazamientos con antelación.

Cortes de calles en Beniaján y Aljucer por desfiles de Carnaval

La Policía Local de Murcia ha recordado que, además de los cortes de tráfico previstos en el centro de la ciudad por la manifestación de esta tarde, también se producirán restricciones a la circulación en las pedanías de Aljucer y Beniaján con motivo de la celebración de los desfiles de Carnaval.