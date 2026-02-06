Los recientes episodios de viento dejan unas 60 incidencias en Murcia y pedanías

Los recientes episodios de viento han dejado unas 60 incidencias en el municipio de Murcia, según el balance que ha hecho público el Ayuntamiento en un comunicado. Las rachas de viento registradas alcanzaron los 70 kilómetros por hora y dejaron escenas como el tráfico paralizado en la Gran Vía a causa de la caída de una rama, a la altura de la plaza de Santa Isabel.

La mayoría de las incidencias están relacionadas con ramas, árboles, señales y elementos urbanos desprendidos por el viento. Aunque el paso de la borrasca Kristin por el municipio no dejó daños personales.

El Ayuntamiento activó, de forma preventiva, un dispositivo especial por aviso amarillo por fuertes vientos, que incluyó el cierre y balizamiento de parques y jardines en las zonas de mayor riesgo y la presencia de efectivos de seguridad y emergencias preparados desde el primer momento.

El viento provocó, además, una mayor caída de naranjas en calles, plazas y zonas ajardinadas. En este sentido, desde el Consistorio señalan que en el municipio hay censados cerca de 15.000 naranjos amargos, "una de las señas de identidad del paisaje urbano murciano", y que el servicio municipal de Parques y Jardines ha intensificado las labores de recogida para evitar molestias y posibles tropiezos de viandantes

Noticias relacionadas

Estos trabajos se enmarcan en la campaña anual de poda y recogida que el Ayuntamiento desarrolla desde el pasado 8 de enero y que prevé retirar más de 640.000 kilos de naranjas en todo el término municipal. Las tareas, que se prolongarán hasta mediados de marzo, ya han supuesto la eliminación de 285 toneladas de naranjas.