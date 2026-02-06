Murcia renueva y amplía la red de tótems turísticos

Murcia dice adiós a los tótems turísticos deteriorados por el paso del tiempo, aunque estos carteles volverán a instalarse en las calles de la ciudad y pedanías con una nueva estética. El municipio de cuenta en la actualidad con 76 tótems turísticos, aunque se renovarán todos ellos y se instalarán 56 más a través del contrato que se ha adjudicado a la mercantil Cersan Cerramientos Metálicos, S.L.U., por un importe cercano a los 111.000 euros.

Los tótems turísticos emplean códigos Navilens que, al escanearlos, ofrecen información turística y lugares de interés, y facilitan el acceso a la información a personas con discapacidad visual.

Hasta ahora, estos elementos lucían tonos rojos, pero los nuevos tótems se realizarán en acero inoxidable, con un diseño renovado y actualizado. En la placa inferior figurará el escudo municipal y la leyenda 'Ayuntamiento de Murcia' grabados a láser, así como textos informativos sobre cada edificio o espacio en español e inglés.

El contrato abarca, en total, la instalación de 132 tótems y cuenta con un plazo de ejecución de un mes y medio, sin posibilidad de prórroga.

Esta actuación, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, y la de Turismo, Comercio y Consumo, liderada por Jesús Pacheco, forma parte del Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos y cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.